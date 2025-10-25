इंदापुरात अनुदानित ५१ ट्रॅक्टरचे वितरण
इंदापूर, ता.२५ : इंदापूर प्रशासकीय भवन येथे कृषी विभागाच्या वतीने दिवाळीत शेतकऱ्यांना कृषी यांत्रिकीकरण योजनेअंतर्गत अनुदानित ५१ ट्रॅक्टर आणि ट्रॅक्टरचलीत आठ यंत्र व कृषी औजारांचे वितरण कृषिमंत्री दत्तात्रेय भरणे यांच्या हस्ते करण्यात आले.
कृषी यांत्रिकीकरण ही केवळ योजना नाही, तर शेतीतील प्रगतीचा पाया आहे. आधुनिक यंत्रसामुग्रीचा लाभ देऊन शेती उत्पादन प्रक्रिया सुलभ करणे, कृषी मजुरांची टंचाई दूर करणे व वेळेची बचत आदींसाठी कृषी यांत्रिकीकरण योजनेचा शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणावर फायदा होऊ शकतो. म्हणून शेतकऱ्यांनी अशा आधुनिक कृषी उपकरणांचा जास्तीत जास्त वापर करून शेतात परिवर्तन घडवावे, असे आवाहन कृषिमंत्री दत्तात्रेय भरणे यांनी केले.
यावेळी तहसीलदार जीवन बनसोडे, गटविकास अधिकारी सचिन खुडे, तालुका कृषी अधिकारी दीपक गरगडे, तालुक्यातील कृषी विभागाचे सर्व अधिकारी व कर्मचारी, लाभार्थी शेतकरी तसेच ट्रॅक्टर कंपनीचे वितरक उपस्थित होते.
राज्यात इंदापूर तालुका आघाडीवर
इंदापूर तालुक्यातील एकूण २३ हजार ५९७ लाभार्थी शेतकऱ्यांची निवड या योजनेत करण्यात आली आहे. त्यापैकी ९भारत ८२१ लाभार्थी ट्रॅक्टरसाठी निवडलेले गेले असून एक हजार तीन लाभार्थ्यांनी ट्रॅक्टरसाठी कागदपत्रे अपलोड केली होती. त्यातून ३२६ लाभार्थ्यांना पूर्व संमती दिली असून पाडव्याच्या मुहूर्तावर ५१ लाभार्थ्यांना अनुदानित ट्रॅक्टरचे वितरण करण्यात आले. तर, एकूण १३ हजार ७७६ ल लाभार्थ्यांची ट्रॅक्टरचलीत यंत्र व औजारांसाठी पात्र असून प्रातिनिधिक स्वरूपात त्यांचे वितरण करण्यात आले. प्रथम टप्प्यातील लाभार्थ्यांना ट्रॅक्टर व यंत्र आणि औजारे वितरण पूर्ण झाले असून, उर्वरित लाभार्थ्यांना त्यांच्या वेळेनुसार व टप्प्याटप्प्याने ट्रॅक्टर आणि औजारे वाटप करण्यात येणार आहेत.
