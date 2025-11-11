इंदापूर नगरपरिषदेसाठीची राजकीय कोंडी फुटेना
इंदापूर, ता. ११ : इंदापूर नगरपरिषद निवडणुकीसाठी मंगळवारी (ता. ११) दुसऱ्या दिवसा अखेर एकही उमेदवार अर्ज दाखल झालेला नाही, अशी माहिती निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा तहसीलदार सुधाकर मागाडे आणि सहायक निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी रमेश ढगे यांनी दिली. दरम्यान, एकही अर्ज दाखल न झाल्याने राजकीय कोंडी फुटत नसल्याची चर्चा इंदापूर शहरात रंगली आहे.
इंदापूर नगरपालिकेचे नगराध्यक्ष पद हे सर्वसाधारणसाठी असून १० प्रभागांमधून २० नगरसेवक निवडले जाणार आहेत या पार्श्वभूमीवर पडद्यामागे निवडणूक रणधुमाळी जोरात सुरू असून सुरू झाली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस , राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्ष, भाजप, शिवसेना, शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष, काँग्रेस यासह अनेक पक्ष कार्यकर्त्यांच्या मुलाखती घेऊन इच्छुकांची यादी तयार करण्यात गुंतलेले आहेत. तर इंदापूरचे मागील पंचवार्षिकमध्ये नगराध्यक्षपद भूषवलेल्या शहा परिवाराने निवडणूक लढविण्याचे जाहीर केले आहे. मात्र, अद्याप कोणत्या पक्षाकडून की अपक्ष याबाबत भूमिका स्पष्ट केले नाही. याचा परिणाम इंदापूर शहरातील निवडणुकीचे चित्र अद्यापही अस्पष्ट आहे. दरम्यान, निवडणूक अर्ज दाखल करण्याच्या दुसऱ्या दिवशीही एकही अर्ज दाखल झाला नाही. मात्र, दुसरीकडे २० दिवसांचाच निवडणुकीचा कार्यक्रम असल्याने प्रचारासाठी लागणारा कालावधी केवळ पाच-सहा दिवसांचा आहे. काही पक्षातील कार्यकर्त्यांनी नगरसेवक पदासाठी घरोघरी प्रचार सुरू केलेला आहे. आघाडी की युती करायची याविषयीची चर्चा करण्यात काही प्रमुख मंडळी गुंतलेली असून येत्या दोन-तीन दिवसात इंदापूर नगर परिषदेच्या निवडणुकीचे चित्र स्पष्ट होणार आहे.
