इंदापुरात रविवारी साधली संधी
इंदापूर : इंदापूर नगर परिषद पंचवार्षिक निवडणुकीसाठी रविवारी (ता.१६) नगराध्यक्ष पदासाठी दोन आणि नगरसेवकपदासाठी ५२ असे एकूण ५४ अर्ज दाखल झाले असल्याची माहिती निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा तहसीलदार सुधाकर मागाडे आणि सहायक निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी रमेश ढगे यांनी दिली. यामुळे रविवारी अर्ज भरण्यासाठी निवडणूक आयोगाने दिलेली संधी प्रशासनासाठी सोमवारचा अंतिम दिवसाचा ताण कमी करणारी ठरली.
इंदापूर नगरपरिषदेच्या पंचवार्षिक निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यासाठी निवडणूक आयोगाने दिलेल्या सूचनेनुसार रविवार असूनही कार्यालय सुरू होते. यामुळे रविवार नगराध्यक्ष पदासाठी
वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने कीर्तिकुमार हनुमंत वाघमारे, व तानाजी अनिल देशमुख यांचा अपक्ष असे दोन अर्ज दाखल झाले. यामुळे आज अखेर नगराध्यक्ष पदासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या भरत शहा यांच्यासह शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे महादेव सोमवंशी असे एकूण चार अर्ज दाखल झाले आहेत. तर नगरसेवक पदासाठी रविवारी ५२ अर्ज दाखल झाले आहेत. यामध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वतीने १४, कृष्णा भीमा विकास आघाडीच्या वतीने २२, काँग्रेस पक्षाच्या वतीने एक तर अपक्ष १५ असे अर्ज दाखल झाले आहेत. तर यापूर्वी आलेले सहा अर्ज असे इंदापूर नगर परिषदेच्या १० प्रभागांमधून निवडून देण्याच्या २० जागांसाठी ५८ अर्ज दाखल झाले आहेत.
