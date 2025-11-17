शक्ती प्रदर्शनाने गारटकर यांचा अर्ज दाखल
इंदापूर, ता. १७ : इंदापूर नगर परिषदेच्या पंचवार्षिक निवडणुकीमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला सोडचिठ्ठी देत नगराध्यक्षपदासाठी प्रदीप गारटकर यांनी मोठे शक्ती प्रदर्शन करीत उमेदवारी अर्ज दाखल केला. यावेळी त्यांना कृष्णा भीमा विकास आघाडीच्या माध्यमातून पाठिंबा देत राष्ट्रवादी कॉंग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे हर्षवर्धन पाटील, तसेच भाजपचे प्रवीण माने यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षापुढे आव्हान उभे केले आहे.
गारटकर यांनी अर्ज दाखल करण्यापूर्वी शहरातील इंद्रेश्वर मंदिर ते नगरपरिषद अशी भव्य रॅली काढली. यावेळी हर्षवर्धन पाटील, प्रवीण माने यांनी स्वतः उपस्थिती लावत गारटकर यांना आपला पाठिंबा जाहीर केला. यावेळी मोहोळचे माजी आमदार यशवंत माने, तेजसिंह पाटील उपस्थित होते.
यावेळी हर्षवर्धन पाटील म्हणाले, ‘‘आमचा एकमेकांना विरोध होता, परंतु आता पाठीमागे जायचं नाही. शहराच्या विकासाकरता सर्व जाती धर्माला संरक्षण मिळावे, यासाठी एकत्र आलो. हा प्रयोग फक्त नगरपालिकेपुरता नाही तर आगामी काळातल्या सर्व निवडणुकांमध्ये एकत्र येऊ.’’ प्रवीण माने म्हणाले, ‘‘इंदापूर शहराशी निगडित अनेक प्रश्न प्रलंबित आहेत. व्यापाऱ्यांच्या समस्या आहेत. त्या सोडवण्यासाठी ताकद गारटकर यांच्यामध्ये आहे. त्यामुळे शहराच्या विकासासाठी भाजपच्या वतीने कृष्णा भीमा विकास आघाडीला पाठिंबा दिला आहे.’’ गारटकर म्हणाले, ‘‘कार्यकर्त्यांवर होत असलेला अन्याय दूर करण्यासाठी सर्वांनी एकत्र येत पाठिंबा द्यावा, असे आवाहन केले होते. त्यास उस्फूर्त पाठिंबा मिळाल्याने ही आघाडी फक्त इंदापूरच्या नाही तर संपूर्ण राज्याच्या राजकारणाला दिशा देणारे ठरेल.’’
