इंदापूरला विक्रमी अर्ज दाखल
इंदापूर, ता. १७ : इंदापूर नगरपरिषद निवडणुकीसाठी अर्ज दाखल करण्याच्या अखेरच्या दिवशी नगराध्यक्षपदासाठी १० आणि नगरसेवक पदासाठी १११, असे विक्रमी अर्ज दाखल झाले. त्यामुळे नगराध्यक्षपदासाठी एकूण १४, तर नगरसेवकपदासाठी एकूण १६९ अर्ज दाखल झाल्याची माहिती निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा तहसीलदार सुधाकर मागाडे आणि सहायक निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी रमेश ढगे यांनी दिली. सोमवारी (अर्ज मोठ्या संख्येने अर्ज दाखल झाले. त्यामुळे नगरपरिषद कार्यालय व परिसराला जत्रेचे स्वरूप आले होते.
