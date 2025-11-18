इंदापुरात २२ अर्ज बाद
इंदापूर, ता. १७ : इंदापूर नगरपरिषद निवडणुकीसाठी नगराध्यक्षपदासाठी एकूण १४, तर नगरसेवकपदासाठी एकूण १६९ अर्ज दाखल झाले होते. यामध्ये छाननीमध्ये नगराध्यक्षपदाचे ३, तर नगरसेवकपदाचे १९ अर्ज बाद झाले. नगराध्यक्षपदासाठी ११, तर नगरसेवकांच्या २० जागांसाठी १५० उमेदवार निवडणूक रिंगणात राहिल्याची माहिती निर्णय अधिकारी तथा तहसीलदार सुधाकर मागाडे आणि सहायक निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी रमेश ढगे यांनी दिली.
इंदापूर नगर परिषद निवडणूक
नगराध्यक्षपदासाठी दाखल एकूण अर्जांची संख्या- १४
एकूण अपात्र अर्जांची संख्या- ०३
एकूण पात्र अर्जांची संख्या- ११
नगरसेवकपदासाठी दाखल अर्जांची संख्या- १६९
एकूण अपात्र अर्जांची संख्या- १९
एकूण पात्र अर्जांची संख्या- १५०
