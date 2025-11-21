इंदापूरच्या नगराध्यक्षपदासाठी ५ जण रिंगणात
इंदापूर, ता. २१ : इंदापूर नगरपरिषद निवडणुकीसाठी अर्ज माघारी घेण्याच्या अखेरच्या दिवशी अनेक अपक्षांची मनधरणी करण्यात इच्छुक उमेदवारांना यश बऱ्यापैकी यश आल्याने नगरपरिषदेच्या नगराध्यक्षपदासाठी ५ उमेदवार, तर नगरसेवकपदाच्या २० जागांसाठी ५२ उमेदवार निवडणूक रिंगणात कायम राहिले आहेत. त्यामुळे शहरातील मुख्य लढत राष्ट्रवादी काँग्रेस व कृष्ण भीमा विकास आघाडी यांच्यामध्ये होणार आहे.
इंदापूर नगरपालिकेच्या नगराध्यक्षपदासाठी एकूण १४, तर नगरसेवकपदासाठी एकूण १६९ अर्ज दाखल झाले होते. यामध्ये छाननीमध्ये नगराध्यक्षपदाचे ३, तर नगरसेवकपदाचे १९ अर्ज बाद झाल्याने नगराध्यक्षपदासाठी ११, तर नगरसेवकांच्या २० जागांसाठी १५० उमेदवार निवडणूक रिंगणात राहिल्याने प्रबळ दावेदार असलेल्या उमेदवारांना अपक्ष उमेदवारांच्या अर्ज माघारीसाठी मोठी कसरत करावी लागली. यामध्ये बऱ्यापैकी यश आल्याने नगराध्यक्षपदासाठी ५, तर नगरसेवकपदाच्या २० जागांसाठी ५२ उमेदवार कायम राहिले आहेत. यामध्ये नगराध्यक्षपदासाठी पंचरंगी लढत होणार आहे. यामध्ये मुख्य लढत कृष्णा भीमा विकास आघाडीचे प्रदीप गारटकर व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे भरत शहा यांच्यामध्ये होणार आहे. वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने कीर्तीकुमार वाघमारे, काँग्रेसचे शेख शरफुद्दीन व अपक्ष सम्राटसिंह सुधीर पोळ यांनी आपले उमेदवारी अर्ज कायम ठेवले आहेत.
नगरसेवकपदाच्या २० जागांसाठी थेट राष्ट्रवादी काँग्रेस व कृष्णा भीमा आघाडीच्या उमेदवारांसह काही ठिकाणी काँग्रेस व अपक्ष, अशी लढत होणार आहे. यामध्ये २० नगरसेवकांपैकी दहा ठिकाणी दुरंगी, आठ ठिकाणी तिरंगी, तर दोन ठिकाणी चौरंगी लढत होणार आहे.
नगरसेवकपदाच्या जागा- २०
नगरसेवकपदासाठी पात्र एकूण अर्ज संख्या - १५०
मागे घेतलेले अर्ज संख्या- ९८
शिल्लक एकूण अर्ज संख्या- ५२
नगराध्यक्षपदासाठी पात्र एकूण अर्ज संख्या - ११
मागे घेतलेले अर्ज संख्या- ६
शिल्लक एकूण अर्ज संख्या- ५
