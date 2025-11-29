इंदापूर शहरात प्रचाराचा जोर
इंदापूर, ता. २९ : इंदापूर शहरात नगरपरिषद निवडणुकीची धामधूम चांगलीच रंगू लागली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि कृष्णा भीमा विकास आघाडीमध्ये होणाऱ्या या अतिशय अटीतटीच्या लढतीकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे. या निवडणुकीच्या निमित्ताने शहरातील प्रत्येक प्रभागात प्रचाराची लगबग, उमेदवारांचे घरोघरी दौरे, सभांना वाढणारी गर्दी, गल्ली-गल्लीत राजकीय चर्चा आणि सर्वत्र निवडणुकीचीच हवा, अशा वातावरणात मतदार कोणाला आशीर्वाद देणार? याबद्दलची उत्सुकता दिवसेंदिवस वाढत आहे.
या निवडणुकीत शहराचे राजकारण दोन प्रमुख गटांमध्ये विभागले गेले असून, एकीकडे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे उमेदवार भरत शहा, तर दुसरीकडे कृष्णा भीमा विकास आघाडीचे उमेदवार प्रदीप गारटकर यांनी जोरदार प्रचार यंत्रणा राबवली असून दोन्ही उमेदवार जोरदारपणे जनसंपर्क साधत आहेत.
राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या वतीने उमेदवार भरत शहा यांच्यासाठी कृषिमंत्री दत्तात्रेय भरणे, अप्पासाहेब जगदाळे हे जाहीर सभेच्या माध्यमातून तर माजी नगराध्यक्षा अंकिता शहा, सारिका भरणे तसेच संबंधित भागातील उमेदवार हे मतदारांच्या घरोघरी भेटी, साधी-सरळ शैली आणि विकासाचा अजेंडा पोहचवत आहेत.
तसेच कृष्णा भीमा विकास आघाडीच्या माध्यमातून प्रदीप गारटकर यांच्यासाठी माजीमंत्री हर्षवर्धन पाटील, भाजप नेते प्रवीण माने कोपरा बैठका घेत आहेत. तसेच प्रदीप गारटकर, अनुराधा गारटकर, अंकिता पाटील ठाकरे मतदारांच्या घरोघरी जाऊन गाठीभेटी घेत मतदान देण्याचे आवाहन करत आहेत.
उमेदवारांसह त्यांचे समर्थक मतदारांच्या गाठीभेटींना प्राधान्य देत आहेत. तर सक्रिय कार्यकर्ते धावपळीत आहेत.
एकंदरीत दोन्ही प्रमुख पॅनेलचा प्रचार अतिशय जोरात चालू आहे. बैठकांची रेलचेल, मतदारांच्या गाठीभेटी सुरू असताना मतदार शांत आहेत. ते पाहत आहेत, ऐकत आहेत. तुलना करत आहेत, आणि आपले निर्णय मनात जपून ठेवत आहेत. यामुळे कोणाला मतदारांचा आशीर्वाद मिळेल? कोणावर नागरिकांचा विश्वास अधिक ठेवला
जाईल? हे तीन तारखेलाच स्पष्ट होणार आहे.
