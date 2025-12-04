उसाने भरलेली ट्रॉली पलटली
इंदापूर, ता. ४ ः इंदापूर शहरात उसाने भरलेल्या ट्रॅक्टरची ट्रॉली पलटी होऊन अपघात झाला. सुदैवाने यामध्ये कोणालाही इजा झालेली नाही. याप्रकरणी दारूच्या नशेत ट्रॅक्टर चालविणाऱ्या चालकाविरोधात इंदापूर पोलिस ठाण्यामध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आला. बाळू आत्मलिंग निकम (वय ६०, रा. शहा महादेवनगर, ता. इंदापूर) असे गुन्हा दाखल करण्यात आलेल्या ट्रॅक्टर चालकाचे नाव आहे. याबाबत पोलिस कर्मचारी विठ्ठल भारत गिरी यांनी दिलेल्या फिर्यादीनुसार, २ डिसेंबरला रात्री सव्वा आठच्या दरम्यान शहरातील पुणे-सोलापूर महामार्गावरील सातपुते वस्तीलगत भरणे पेट्रोल पंपासमोर हा ट्रॅक्टर (क्र. एमएच ४५ एक्यु ५९८१) पलटी झाला. तसेच, उसाने भरलेल्या दोन ट्रॉलीमधील एक ट्रालीही रस्त्याकडेला पलटी झाली. या अपघातानंतर ट्रॅक्टर चालकाची इंदापूर उपजिल्हा रुग्णालय येथे वैद्यकीय तपासणी केली गेली. या तपासणीमध्ये हा चालक दारू प्यायल्याचे निष्पन्न झाले. याप्रकरणी गुन्हा त्याच्यावर दाखल करण्यात आला.
