उजनीत वाळू उपशाच्या सात फायबर बोटी नष्ट
इंदापूर, ता. ९ : उजनी धरणात इंदापूर तालुक्यातील आजोती, सुगाव, पडस्थळ, शहा, माळवाडी, कांदलगाव या पट्ट्यातील सुरू असलेल्या अवैध वाळू उपशावर महसूल प्रशासनाने कारवाई केली. त्यात वाळू उपसा करणाऱ्या ७ फायबर बोटी जिलेटीनच्या सहाय्याने उडवून नष्ट करीत पाण्यात बुडवल्या.
उजनी पट्ट्यात होत असलेल्या अवैध वाळू उपशावर जिल्हाधिकारी जितेंद्र डूडी, उपविभागीय अधिकारी वैभव नावडकर, तहसीलदार जीवन बनसोडे यांच्या नेतृत्वाखाली माळवाडीचे मंडलाधिकारी औदुंबर शिंदे व इंदापूरचे ग्राम महसूल अधिकारी अशोक पोळ, वैभव मुळे, प्रताप गायकवाड, सुरज जगताप यांच्यासह महसूल सेवक सुधीर पाडुळे, दत्तात्रेय पोळ, नामदेव फरतडे, अविनाश कुंभार यांच्या पथकाने मंगळवारी (ता. ९) अवैद्य वाळू उपसा करणाऱ्याबाबत गोपनीय माहिती घेत उजनी पट्ट्यातील आजोती, सुगाव, पडस्थळ, शहा, माळवाडी, कांदलगाव येथे अवैध वाळू उपसा करणाऱ्या बोटीचा महसूल पथकाने पाठलाग करून सात बोटी पाण्यामध्ये बुडवून नष्ट केल्या. यामध्ये अंदाजे ७० लाख किमतीचा मुद्देमाल नष्ट केल्याची माहिती महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी देत यापुढेही नियमित कारवाई होणार असल्याचे सांगितले.