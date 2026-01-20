इंदापूर तालुक्यात १०३ अर्ज दाखल
इंदापूर, ता. २० : जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुकीसाठी अर्ज दाखल करण्याच्या चौथ्या दिवसअखेर मंगळवारी (ता. २०) इंदापूर तालुक्यातील जिल्हा परिषदेसाठी ३० आणि पंचायत समितीसाठी ७३, असे एकूण १०३ उमेदवारी अर्ज दाखल झाल्याची माहिती निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा जिल्हा पुरवठा अधिकारी महेश सुधळकर व सहाय्यक निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा तहसीलदार जीवन बनसोडे यांनी दिली.
जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीसाठी शुक्रवारपासून (ता. १६) उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यास सुरुवात झाली. पाहिले दोन दिवस एकही उमेदवारी अर्ज दाखल झाला नव्हता. सोमवारी जिल्हा परिषदेसाठी ६ व पंचायत समितीसाठी ४, असे एकूण १० अर्ज दाखल झाले. त्यानंतर मंगळवारी ९३ अर्ज दाखल झाले. त्यामध्ये जिल्हा परिषदेसाठी २४ व पंचायत समितीसाठी ६९ अर्ज दाखल झाले. मंगळवारअखेर जिल्हा परिषदेच्या ८ जागांसाठी ३० व पंचायत समितीच्या १६ जागांसाठी ७३ इच्छुक उमेदवारांनी अर्ज विक्री झालेली आहे. त्यामुळे आता अर्ज दाखल करण्यात शेवटचा दिवस बुधवार असून, अनेक इच्छुक अर्ज करणे बाकी असल्याने अंतिम दिवशी प्रशासकीय भवन येथे मोठी गर्दी होणार आहे.
