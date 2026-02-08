इंदापुरात भिगवणची पहिली, बावडा गटाची शेवटी मोजणी
इंदापूर, ता. ८ : जिल्हा परिषद व पंचायत समिती पंचवार्षिक निवडणुकीमध्ये इंदापूर तालुक्यात जिल्हा परिषदेच्या ८ व पंचायत समितीच्या १६ जागांसाठी शनिवारी मतदान झाले. यामध्ये ६७.६९ टक्के मतदान झाले. त्यानुरूप जिल्हा परिषदेच्या आठ जागांसाठी ४१ उमेदवारांचे व पंचायत समितीच्या १६ जागांसाठी ७२ अशा एकूण ११३ उमेदवारांचे राजकीय भविष्य मतपेटीत बंद झाले. मतमोजणीसाठी प्रशासकीय तयारी पूर्ण केल्याची माहिती निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा जिल्हा पुरवठा अधिकारी महेश सुधळकर व सहाय्यक निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा तहसीलदार जीवन बनसोडे यांनी दिली.
इंदापूर शहरातील शासकीय धान्य गोदाम येथे सोमवारी (ता. ९) मतमोजणी होणार आहे. सकाळी १० वाजल्यापासून मतमोजणी सुरू होणार आहे
मतमोजणीसाठी प्रशासनाने सर्व आवश्यक तयारी पूर्ण केली असून, एकूण १४ मतमोजणी टेबल, तसेच पोस्टल बॅलेटसाठी २ स्वतंत्र टेबल, अशा एकूण १६ टेबलची व्यवस्था केली आहे. मतमोजणी प्रक्रिया अनुक्रमांकानुसार राबविण्यात येणार असून, सर्वप्रथम भिगवण जिल्हा परिषद गट आणि त्या अंतर्गत येणाऱ्या भिगवण व शेटफळगढे पंचायत समिती गणांची मतमोजणी सुरू करण्यात येणार आहे. त्यानंतर पुढील अनुक्रमांकानुसार
पळसदेव- बिजवडी, माळवाडी- वडापुरी, निमगाव केतकी- शेळगाव, बोरी- वालचंदनगर, लासुर्णे- सणसर, काटी- लाखेवाडी आणि शेवटी बावडा- लुमेवाडी या जिल्हा परिषद गट व त्यामधील पंचायत समिती गणांची क्रमाने मतमोजणी सुरू राहणार आहे.