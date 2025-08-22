पारंपरिक वाद्यांना प्रोत्साहन द्या
जेजुरी, ता. २२ : नियमांच्या चौकटीत राहून उत्साहाने गणेश उत्सव साजरा करा. डिजे, डॉल्बी ही आपली संस्कृती नाही त्याच्या नादी लागू नका. पारंपरिक वाद्य व्यवसायिकांना प्रोत्साहन द्या. असे आवाहन भोर विभागाचे विभागीय पोलिस अधिकारी राजेंद्रसिंह गौर यांनी जेजुरी येथे केले.
सार्वजनिक गणेशोत्सवाच्या अनुषंगाने कायदा सुव्यवस्था अबाधित राहावी यासाठी जेजुरी पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील गणेश मंडळाचे पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांची बैठक जेजुरी येथे घेण्यात आली. यामध्ये जेजुरी, नीरा, वाल्हे आणि पंचक्रोशीतील गणेश मंडळाचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
यावेळी राजेंद्रसिंह गौर म्हणाले, ‘‘पुणे जिल्ह्यात गणोशोत्सवाला मोठी परंपरा आहे. येणारा गणेशोत्सव कायद्याच्या, नियमांच्या चौकटीत राहून उत्साहाने साजरा करा. शासनाने हा उत्सव राज्य उत्सव म्हणून जाहीर केला आहे. राज्य आणि जिल्हास्तरावर गणराया पुरस्कार मिळविण्यासाठी मंडळांनी प्रयत्न करावेत.’’
जेजुरी पोलिस ठाण्याचे सहायक पोलिस निरीक्षक दीपक वाकचौरे यांनी गणेशोत्सव काळात नियम पाळावेत, स्वयंशिस्त राखून विधायक, धार्मिक उपक्रमांनी उत्सव साजरा करावा असे आवाहन केले. सहाय्यक पोलिस निरीक्षक दीपाली पवार यांनी मनोगत व्यक्त केले. कार्यक्रमात मागील गणेशोत्सव काळात सहायक पोलिस निरीक्षक दीपक वाकचौरे यांनी जाहीर केलेले गणराया अवॉर्ड पुरस्कार यावेळी प्रदान करण्यात आले.
कार्यक्रम प्रसंगी माजी नगरसेवक सचिन सोनवणे, हेमंत सोनवणे, अजिंक्य देशमुख, भाजपचे शहराध्यक्ष सचिन पेशवे, अलका शिंदे, शिवसेनेचे शहराध्यक्ष विठ्ठल सोनवणे, पुणे जिल्हा पोलिस पाटील संघटनेचे विजय कुंजीर, जेजुरी नगरपरिषदेचे अधिकारी अक्षय शिरगिरे उपस्थित होते. कार्यक्रमाचे नियोजन दीपक वाकचौरे, अण्णासाहेब देशमुख, भूषण कदम आदींनी केले. सूत्रसंचालन नितीन राऊत यांनी केले. आभार पोलिस उपनिरीक्षक नामदेव तारडे यांनी मानले.
जेजुरीत पारितोषिकांचे वितरण
सुवर्ण स्टार सोशल आणि स्पोर्ट्स क्लब यांना प्रथम, जननी मित्र मंडळाला द्वितीय, उघडा मारुती मित्र मंडळाला तृतीय क्रमांकाचे पारितोषिक देण्यात आले. तर अखिल जुनी जेजुरी मित्र मंडळ आणि गोल्डन मित्र मंडळाला उत्तेजनार्थ बक्षीस देण्यात आले. नीरा येथील त्रिमूर्ती गणेश मंडळ प्रभाग क्रमांक २ प्रथम, सार्वजनिक गणेश उत्सव मंडळ प्रभाग क्रमांक ३ आणि बुवांसाहेब तरुण मंडळ प्रभाग क्रमांक ६ यांना द्वितीय आणि कानिफनाथ तरुण मंडळ प्रभाग क्रमांक ४ यांना तृतीय क्रमांकाचे गणराया पारितोषिक देऊन गौरविण्यात आले. गणराया ॲवॉर्डचे परीक्षण नितीन राऊत, राहुल शिंदे यांनी केले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.