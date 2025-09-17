जेजुरी ज्येष्ट नागरिक संघाचे कार्य कौतुकास्पद; खासदार सुळे
जेजुरी, ता. १७ : ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांच्या निधीतून जेजुरीत ज्येष्ठ नागरिक भवन उभारण्यात आले. या भवनात ज्येष्ठ नागरिक संघाने उत्कृष्ट उपक्रम राबवून समाजासमोर आदर्श निर्माण केला आहे. संघाचे कार्य कौतुकास्पद असल्याचे गौरवोद्गार खासदार सुप्रिया सुळे यांनी काढले.
सुप्रिया सुळे यांनी पुरंदर तालुक्याच्या दौऱ्यावर आल्या होत्या. त्यावेळी त्यांनी जयमल्हार ज्येष्ठ नागरिक संघाच्या वर्धापन दिनानिमित्ताने ज्येष्ठ नागरिक संघटनेची सुसंवाद साधला. सुळे यांनी येथील भवनाला भेट दिली. यावेळी ज्येष्ठ नागरिक संघाचे अध्यक्ष शामकाका पेशवे यांच्या हस्ते सुप्रिया सुळे यांचा सन्मान केला. ज्येष्ठ नागरिक संघटनेच्या वतीने राबविलेल्या उपक्रमांची माहिती संघटनेचे अध्यक्ष शामकाका पेशवे यांनी दिली. जेजुरी ज्येष्ठ नागरिक संघाच्या वतीने आरोग्य शिबिर, व्याख्यान, गुणवंतांचा सन्मान, धार्मिक सहली आदी उपक्रम राबविले जातात हे कौतुकास्पद आहे. समाजाने या कार्याचा आदर्श घ्यायला हवा, असेही सुप्रिया सुळे यांनी सांगितले.
यावेळी पुरंदर तालुका राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष माणिक झेंडे पाटील, माजी जिल्हा परिषद सदस्य सुदामराव इंगळे, हेमंतकुमार माहूरकर, ज्येष्ठ नागरिक संघाचे पदाधिकारी
उषा आगलावे, हरिश्चंद्र कोरपड, हरिश्चंद्र कराळे, सुहास बारभाई, नंदकुमार निरगुडे, माणिक पवार, मोहिनी धोत्रे, सुरेश पवार, मधुकर म्हेत्रे आदी उपस्थित होते.
