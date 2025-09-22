जेजुरी गडावर विधिवत घटस्थापना
जेजुरी, ता. २२ : नवरात्रीनिमित्त जेजुरीच्या खंडोबा गडावर पारंपरिक पद्धतीने सनई चौघड्याच्या मंगलमय सुरात घटस्थापना करण्यात आली. खंडोबा मंदिराच्या गाभाऱ्यात घटस्थापनेनिमित्त
फुलांची आकर्षक सजावट करण्यात आली होती. तर मंदिरात आकर्षक विद्युत रोषणाई करण्यात आली आहे.
सकाळी नित्य भूपाळी पूजा झाल्यानंतर मुख्य गाभाऱ्यात पाखळणी करण्यात आली. श्री खंडोबा देवाचे गुरव, कोळी, वीर, घडशी पुजारी वर्गाकडून मुख्य गाभाऱ्यामधील उत्सव मूर्ती बालद्वारीमध्ये आणण्यात आल्या. घटस्थापनेच्या ठिकाणी विधिवत सनई-चौघड्याचे वादन सुरू होते. वेदमूर्ती शशिकांत सेवेकरी यांनी विधिवत पूजा करून सकाळी साडेअकरा वाजता घटस्थापना करण्यात आली. घटस्थापनेनिमित्त खंडोबा मंदिरातील मुख्य गाभाऱ्यात फुलांची आकर्षक सजावट करण्यात आली होती. मंदिराच्या समोरही फुलांची आकर्षक सजावट करण्यात आली होती. यावेळी प्रमुख विश्वस्त मंगेश घोणे, विश्वस्त, ॲड.पांडुरंग थोरवे, अनिल सौंदडे, ॲड.विश्वास पानसे, पोपटराव खोमणे, डॉ. राजेंद्र खेडेकर, व्यवस्थापक आशिष बाठे तसेच खांदेकरी, मानकरी, पुजारी, वर्गातून गणेश आगलावे, मिलिंद सातभाई, चेतन सातभाई, बापू सातभाई, धनंजय आगलावे, वरद दीडभाई, देवल बारभाई, शुभम बारभाई, हनुमंत लांघी,देवसंस्थान अधिकारी सेवेकरी वर्ग आदी उपस्थित होते. नऊ दिवस बालद्वारीमध्ये विविध धार्मिक कार्यक्रम सुरू असतात. वाघ्यामुरळी येथे हजेरी लावतात. नऊ दिवस महिला मोठ्या संख्येने खंडोबाच्या दर्शनासाठी गडावर येत असतात.
