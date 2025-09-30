जेजुरी- बेलसर रस्त्याच्या डांबरीकरणाची मागणी
जेजुरी, ता. ३० ः जेजुरी ते बेलसर हा जुना पुणे रस्त्याची मोठ्या प्रमाणात दुरवस्था झाली आहे. त्यामुळे दवणेमळा व बेलसर परिसरातील शेतकरी, व्यापारी व कामगारांना मोठी कसरत करावी लागत आहे. याबाबत दवणेमळा येथील नागरीकांनी आमदार विजय शिवतारे व प्रशासनाला निवेदन दिले असल्याचे सामाजिक कार्यकर्ते विजय झगडे यांनी सांगितले.
जेजुरी- बेलसर या जुन्या पुणे रस्त्याचे काम अद्याप एकदाही झाले नाही. मुरमाचा असलेला हा रस्ता डांबरीकरणाने पक्का करावा, यासाठी दवणेमळ्यातील नागरिक वारंवार पाठपुरावा करीत आहेत. बेलसरला जाण्यासाठी व पुणे- पंढरपूर रस्त्याला पर्याय म्हणून हा रस्ता वापरला जातो. जेजुरी- बेलसर- दिवेघाट- पुणे असा जुना पुणे रस्ता म्हणून ओळखला जातो. नवीन सासवड- जेजुरी रस्ता अस्तित्वात आल्यानंतर या रस्त्याकडे फारसे लक्ष गेले नाही. पाऊस पडला की हा रस्ता बंदच असतो. त्यामुळे शेतकऱ्यांना अनेक अडचणी येतात. पालखीच्या काळात हा रस्ता पर्यायी मार्ग म्हणून उपयोगी आहे.
जेजुरी शहरालगतचा दवणेमळा याच रस्त्यावर आहे. जेजुरी बसस्थानकापासून हा रस्ता थेट दवणेमळ्यात जातो. मात्र, रस्त्याची दुरवस्था झाल्याने मोठे दगड वर आले आहेत. पावसात जागोजागी राडारोडा असतो. त्यामुळे परिसरातील नागरिकांना त्यामधून वाट काढत चालावे लागते. येथील ग्रामस्थ या रस्त्याच्या कामासाठी अनेक वर्षापासून मागणी करीत आहेत. नवीन जेजुरी विकसित होत असताना या रस्त्याच्या दोन्ही बाजूला नव्याने शहरीकरण होत आहे. मात्र, पक्का रस्ता नसल्याने नागरिकांना त्रास होत आहे.
