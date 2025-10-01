स्मरणशक्ती वाढविण्यासठी जेजुरीत विद्यार्थ्यांसाठी शिबिर
जेजुरी, ता. १ ः जेजुरी (ता. पुरंदर) येथील छत्रपती शिवाजी महाराज स्कूलमध्ये आजच्या आधुनिक युगात मुलांच्या संगोपनात सुजाण पालकत्वाची गरज, तसेच विद्यार्थ्यांच्या एकाग्रतेसह स्मरणशक्ती वाढविण्याचे महत्त्व लक्षात घेता एकदिवसीय मानसशास्त्रीय कार्यशिबिराचे आयोजन केले होते.
मानसशास्त्रज्ञ व एस. पी. कॉलेज, जेजुरीच्या मानसशास्त्र विभाग प्रमुख डॉ. किशोरी ताकवले यांनी या शिबिराला मार्गदर्शन केले. डॉ. ताकवले यांनी पालकांना उद्देशून सुजाण पालकत्वाची संकल्पना, मुलांशी जिव्हाळ्याचा संवाद, शिस्त व प्रेम यांचा समतोल, मोबाईल व टीव्हीच्या वापराचे परिणाम या विषयांवर मार्गदर्शन केले. विविध सराव पद्धती व उदाहरणांच्या आधारे विद्यार्थ्यांना स्मरणशक्ती वाढविण्याचे प्रत्यक्ष प्रात्यक्षिकही दाखविण्यात आले.
या शिबिराला शिक्षक, पालक व विद्यार्थ्यांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभला. श्री पद्मावती एज्युकेशन सोसायटीचे संस्थापक आणि छत्रपती शिवाजी महाराज स्कूलचे मुख्याध्यापक श्रीकांत पवार यांच्या मार्गदर्शनानुसार या कार्यशिबिराचे आयोजन केले होते.
कार्यक्रमाचे नियोजन विद्यालयाच्या सहशिक्षिका पूजा राजपुरे, वैशाली जगताप, रचना पवार, अंकिता दुधाळ, रोहिणी करडे, पुरंदर कराटे स्पोर्ट्सचे संस्थापक अशोक शिंदे, सेविका पल्लवी वडारी यांनी केले.
