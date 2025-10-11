जेजुरीत हस्तकला वस्तू प्रदर्शनाला प्रतिसाद
जेजुरी, ता. ११ : व्हीजन सखी ग्रुपच्या वतीने जेजुरीत हस्तकला वस्तूंचे प्रदर्शन आणि आनंद मेळा घेण्यात आला. या उपक्रमाला शहर आणि परिसरातील महिलांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. महिलांच्या लघु उद्योजकतेला या प्रदर्शनातून प्रोत्साहन मिळाले. महिलांनी महिलांसाठी केलेल्या या उपक्रमात चांगली उलाढाल झाली. दिवाळीच्या काळात एकाच छताखाली सर्व प्रकारच्या वस्तू आणि साहित्य या निमित्ताने उपलब्ध झाले.
जेजुरी येथील व्हीजन सखी महिला बचत गटाच्या वतीने महिलांना उद्योग आणि व्यवसायाला प्रोत्साहन देण्यासाठी तसेच त्यांच्या कौशल्याला संधी देवून महिला सबलीकरणासाठी जेजुरी येथील सागर हॉलमध्ये शनिवारी (ता. ११) हस्तकला वस्तूंचे प्रदर्शन, आनंद मेळावा घेण्यात आला. या उपक्रमाचे उद्घाटन सामाजिक कार्यकर्त्या
सविता व्होरा यांच्या हस्ते करण्यात आले.
पुरंदर तालुक्यातील ग्रामीण संस्थेच्या राजवर्धीनी जगताप यांनी आनंद मेळा उपक्रमाला भेट देऊन महिलांना प्रोत्साहन दिले. जेजुरीत प्रथमच झालेल्या या मेळाव्यात महिला बचत गट, घरगुती, लघुउद्योगातून तयार केलेल्या वस्तू, कपडे, लोणची पापड, दिवाळीनिमित्त गृह सजावटीच्या वस्तू, दिवाळीचा फराळ तसेच लहान मुलांसाठी विविध खेळण्यांचे आयोजन करण्यात आले आहे. खाऊ गल्लीला चांगला प्रतिसाद मिळाला. दिवाळीच्या तोंडावर एकाच छताखाली खरेदी करण्याची संधी महिलांना मिळाली. यावेळी तीस स्टॉल लावण्यात आले होते. मेळाव्याचे आयोजन दीपाली खुडे, अर्चना क्षीरसागर, श्वेता कटफळकार, वनिता बयास, साधना दीडभाई, सीमा पवार, मनीषा बारभाई, सुखदा केंजळे, अरुणा काकडे आदींनी केले.
