जेजुरीत दिवाळी पहाट कार्यक्रम
पुणे

जेजुरी, ता. २४ : श्री मार्तंड देवसंस्थान वतीने खंडोबा मंदिरावर बुधवारी (ता. २२) सकाळी सहा वाजता स्वर मल्हार दिवाळी पहाट कार्यक्रम पार पडला. पहाटेच्या अल्हाददायक वातावरणात स्वरांच्या मैफलीने प्रेक्षक मंत्रमुग्ध झाले होते.
गायक विकी कदम, रवी जवळेकर, प्राजक्ता महामुनी, कुमार पाटोळे, वादक सागर मोरे, रोहन पवार, स्वप्नील साळोखे, वैष्णवी खाडे आदींनी कार्यक्रमाचे सादरीकरण केले. यामध्ये भावगीते व भक्तीगीतांबरोबर खंडोबाची गीते सादर करण्यात आली. यावेळी प्रमुख विश्वस्त मंगेश घोणे, ग्रामस्थ, खांदेकरी, मानकरी, पुजारी आदी उपस्थित होते.

