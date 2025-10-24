पुणे
राष्ट्रीय तायक्वांदोत पुरंदरमधील दोघे
जेजुरी, ता. २४ : राज्यस्तरीय तायक्वांदो स्पर्धेत पुरंदर तालुक्यातील सिद्धी कामठे, ऋषिकेश गोळे या खेळाडूंनी चमकदार कामगिरी केली आहे. त्यांची अरुणाचल येथील राष्ट्रीय स्पर्धेसाठी निवड झाली आहे.
क्रीडा व युवक सेवा संचलनालय महाराष्ट्र राज्य व जिल्हा क्रीडा कार्यालय छत्रपती संभाजी नगर यांच्या वतीने शालेय राज्यस्तरीय तायक्वांदो स्पर्धा आयोजित केल्या होत्या. या स्पर्धा जिल्हा क्रीडा संकुल छत्रपती संभाजीनगर येथे पार पडल्या. तालुक्यातील क्षत्रिय तायक्वांदो ॲकॅडमीच्या खेळाडूंना दत्तात्रेय कदम, कुणाल शेंडकर, आदित्य जाधव, साक्षी सोनावणे, किरण कामठे, नमिता कामठे यांनी मार्गदर्शन केले.
विजयी खेळाडूंची नावे पुढीलप्रमाणे -
सुवर्णपदक - सिद्धी कामठे, ऋषिकेश गोळे.
कांस्यपदक - आकांक्षा नांदुरे, शिवराज कामठे.