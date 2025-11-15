जेजुरीत भाजप- राष्ट्रवादीत रंगणार लढत
जेजुरी, ता. १५ : जेजुरीचे नगराध्यक्षपद सर्वसाधारण गटासाठी खुले आहे. येथे भाजप व राष्ट्रवादी कॉंग्रेस एकमेकांच्या समोर उमेदवार उभे करणार, हे जवळपास निश्चित झाले आहे. दोन्ही पक्षांकडून नगरसेवक व नगराध्यक्षदासाठी मुलाखती घेण्यात आल्या आहेत. त्यात दोन्ही शिवसेना, मनसे, बसप, रिपब्लिकन पक्ष यांची काय भूमिका असणार, याकडे लक्ष लागले आहे. त्यात नगराध्यक्षपदाची लढत चौरंगी होणार की दुरंगी, याची उत्सुकता आहे. मात्र, काही अपक्षही निवडणूक रिंगणात असणार आहेत.
जेजुरीत कॉंग्रेस विरुद्ध राष्ट्रवादी कॉंग्रेस अशी लढत मागील काळात अनेक वेळा झाली होती. मागील निवडणुकीत कॉंग्रेसच्या वीणा सोनवणे या नगराध्यक्षा म्हणून निवडून आल्या होत्या. त्यात कॉंग्रेसचे दहा, तर सात नगरसेवक राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे होते. माजी आमदार संजय जगताप यांनी कॉंग्रेस सोडून भाजप प्रवेश केला. कॉंग्रेसचे माजी नगरसेवक त्यांच्या समवेत आहेत. जेजुरीत राष्ट्रवादी कॉंग्रेसकडून माजी उपनगराध्यक्ष जयदीप बारभाई यांची उमेदवारी जाहीर झाली आहे. ते जेजुरी पालिकेत अनेक वर्षे नगराध्यक्ष राहिलेले दिलीप बारभाई यांचे पुत्र आहेत. त्यांनी नगरसेवक व उपनगराध्यक्ष म्हणून काम पाहिले आहे. येथे दोन्ही राष्ट्रवादी सध्या एकत्रित काम करीत असल्याचे चित्र पाहण्यास मिळत आहेत. त्यामुळे येते भाजप विरुद्ध राष्ट्रवादी कॉंग्रेस, अशी लढत रंगणार आहे.
येथे भाजपची उमेदवारी अद्याप जाहीर झाली नाही. त्यामुळे भाजपचा उमेदवार कोण असणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. सचिन सोनवणे, सुधीर गोडसे, अजिंक्य जगताप, सचिन पेशवे यांच्यासह अकरा जण भाजपचे नगराध्यक्षपदाचे इच्छुक उमेदवार आहेत. राष्ट्रवादीने जयदीप बारभाई यांची उमेदवारी जाहीर झाल्यानंतर इतर पक्षाच्या उमेदवारांची उत्सुकता नागरीकांना लागली आहे. देवसंस्थानचे माजी विश्वस्त संदीप जगताप यांनी गाठीभेटी सुरु केल्या आहेत. त्यामुळे तेही नगराध्यक्षपदाच्या उमदेवारीसाठी इच्छुक आहेत. शिवसेनेकडूनही (शिंदे) चाचपणी सुरु आहे. त्यांची भूमिका काय असणार, हे अद्याप जाहीर झाले नाही. मात्र, शिवसेना शहरप्रमुख विठ्ठल सोनवणे हे नगराध्यक्षपदासाठी इच्छुक आहेत. शिवसेनेही उमेदवारांची चाचपणी केली आहे. सामाजिक कार्यकर्ते हरिदास रत्नपारखी हे देखील नगराध्यक्षपदासाठी इच्छुक आहेत.
मागील वेळेचे पक्षीय बलाबल
कॉंग्रेस- १०, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस- ७
- नगरसेवक संख्या आता- २०
- नगरसेवक संख्या मागील- १७
- नगराध्यक्ष आरक्षण- सर्वसाधारण वर्गासाठी खुले
- स्थानिक प्रमुख प्रश्न
१) भाविकांना सुविधा व यात्रेचे नियोजन
२) अतिक्रमणे, वाहतूक व बंदीस्त गटाराची कामे
३) नगरपालिका हद्द वाढ
४) पालिका शिक्षण मंडळाची स्थापना
प्रचारातील प्रमुख मुद्दे
१) पिण्याचे पाणी
२) उद्यान, रस्ते व गटारीची कामे,
३) नागरी सुविधा
