जेजुरीत नगराध्यक्षपदासाठी ५, नगरसेवकपदासाठी ८६ अर्ज
जेजुरी, ता. १७ : जेजुरी (ता. पुरंदर) नगरपरिषदेच्या निवडणुकीत नगरसेवकपदासाठी एकूण ८६, तर नगराध्यक्षपदासाठी पाच अर्ज दाखल झाले. राष्ट्रवादी कॉंग्रेस, भाजप व शिवसेना (शिंदे) व अपक्ष, अशा चौरंगी लढतीचे सध्याचे चित्र आहे.
भाजपकडून नगराध्यक्षपदासाठी माजी नगरसेवक सचिन सोनवणे यांना उमेदवारी दिली आहे. त्यांनी सोमवारी अर्ज दाखल केला. ते माजी नगराध्यक्षा वीणा सोनवणे यांचे दिर आहेत. नगराध्यक्षपदासाठी राष्ट्रवादी कॉंग्रेसकडून जयदीप बारभाई, शिवसेनेकडून दिनेश ऊर्फ विठ्ठल सोनवणे, हरिदास रत्पारखी, रवींद्र जोशी आदी पाच जणांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केला आहे. विठ्ठल सोनवणे हे वेगवेगळ्या प्रभागातील चार नगरसेवकांसमवेत नगराध्यक्षपदाच्या लढतीत उतरले आहेत. सोमवारी दिवसभरात नगरसेवकपदासाठी ४२; तर नगराध्यक्षपदासाठी दोन अर्ज दाखल झाले. नगरसेवकपदासाठी दाखल झालेल्या अर्जांमध्ये भाजप, राष्ट्रवादी, दोन्ही शिवसेना व अपक्ष यांचा समावेश आहे. त्यामुळे अनेक प्रभागात तिरंगी अथवा चौरंगी लढती होणार आहेत. अर्ज दाखल केलेल्या उमेदवारांमध्ये सर्वच पक्षाकडून तरुणांना व नवीन चेहऱ्यांना संधी देण्याचा प्रयत्न केला आहे.
