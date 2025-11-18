ब्रेक निकामी झाल्याने जेजुरीत बसचा अपघात
जेजुरी, ता. १८ ः पुणे- पंढरपूर महामार्गावर जेजुरी बसस्थानकाच्या समोरील उतारावर मध्यवस्तीत शिवशाही बसचे फ्रेक निकामी झाल्याने रस्त्यालगतच्या बंद घरावर जाऊन बस आदळली. या अपघातामध्ये कोणतीही जीवितहानी झाली नाही.
स्वारगेट- पंढरपूर ही शिवशाही बस पंढरपूरकडे निघाली होती. जेजुरी बसस्थानकावरून उताराकडे जात असताना ब्रेक निकामी झाल्याने बस रस्त्यालगतच्या बंद घराच्या भिंतीला धडकली. बसचा वेग कमी असल्याने बसमधील प्रवासी सुखरूप बचावले. बंद घराचेही नुकसान झाले आहे. तसेच, बसच्या काचा फुटल्या आहेत. दरम्यान, बसच्या अपघातामुळे महामार्गावरील वाहतूक काही काळ विस्कळित झाली होती. नेमका अपघात कसा झाला? याबाबत अधिकृत माहिती मिळाली नाही. बसमध्ये किती प्रवासी होते याचा आकडा समजला नाही.
