जेजुरीत २५ अर्ज अपात्र
जेजुरी, ता. १८ : जेजुरी (ता. पुरंदर) नगरपरिषदेच्या निवडणुकीसाठी नगराध्यक्षपदाचे दोन, तर व नगरसेवकपदाचे २३ उमेदवारी अर्ज छाननीमध्ये अपात्र ठरले. नगराध्यक्ष व नगरसेवकपदाचे असे एकूण २५ अर्ज अपात्र ठरले आहेत. नगराध्यक्षपदासाठी तीन, तर नगरसेवकपदासाठी ६३ अर्ज पात्र ठरले आहेत.
जेजुरीत छाननीचे काम उशिरापर्यंत चालू होते. अपात्र व पात्र संख्या सांगण्यात आली, मात्र नेमके कोणाचे अर्ज अपात्र ठरले ते उशिरापर्यंत समजले नाही. नगरसेवकपदासाठी एकूण ८६ अर्ज दाखल झाले होते. त्यापैकी २३ अर्ज अपात्र ठरले. तर, नगराध्यक्षपदासाठी ५ अर्ज दाखल झाले होते. त्यापैकी दोन अर्ज अपात्र ठरले. एबी फॉर्म प्राप्त न झाल्याने बहुतांशी अर्ज बाद झाले आहेत. नगराध्यक्षपदासाठी तीन व नगरसेवकपदासाठी ६३ अर्ज वैध ठरले आहेत.
निवडणुकीत राष्ट्रवादी कॉंग्रेस व भाजपचे दहा प्रभागात प्रत्येकी वीस उमेदवार आहेत. शिवसेना (शिंदे) सहा, शिवसेना (ठाकरे) दोन, तर कॉंग्रेसचा एक उमेदवार रिंगणात आहे. १५ अपक्ष उमेदवार आहे.
नगराध्यक्षपदासाठी दाखल एकूण अर्जांची संख्या- ५
एकूण अपात्र अर्जांची संख्या- २
एकूण पात्र अर्जांची संख्या- ३
नगरसेवकपदासाठी दाखल अर्जांची संख्या- ८६
एकूण अपात्र अर्जांची संख्या- २३
एकूण पात्र अर्जांची संख्या-६३
