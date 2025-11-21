पुणे
जेजुरीत नगराध्यक्षपदासाठी तिरंगी लढत
जेजुरी, ता. २१ : जेजुरी (ता. पुरंदर) नगरपरिषदेच्या निवडणुकीत अर्ज माघारी घेण्याच्या दिवशी नगरसेवकपदासाठी असलेल्या दहा उमेदवारांनी उमेदवारी अर्ज मागे घेतला. त्यामुळे आता नगरसेवकपदासाठी दहा प्रभागांत ५० उमेदवार रिंगणात आहेत. तर, नगराध्यक्षपदासाठी तिरंगी लढत होणार आहे. नगराध्यक्षपदासाठी भाजपकडून सचिन सोनवणे, राष्ट्रवादी कॉंग्रेसकडून जयदीप बारभाई व शिवसेनेकडून (शिंदे) दिनेश उर्फ विठ्ठल सोनवणे यांची उमेदवारी कायम आहे. त्यामुळे नगराध्यक्षपदासाठी तिरंगी लढत होणार आहे.
नगरसेवक संख्या- २०
पात्र एकूण अर्ज संख्या- ६०
मागे घेतलेले अर्ज संख्या- १०
शिल्लक एकूण अर्ज संख्या- ५०
नगराध्यक्ष
पात्र एकूण अर्ज संख्या- ३
मागे घेतलेले अर्ज संख्या- ०
शिल्लक एकूण अर्ज संख्या-३