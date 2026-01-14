‘पुणे ग्रँड टूर’ची ट्रॉफी श्री खंडेरायचरणी
जेजुरी, ता. १४ : ‘बजाज पुणे ग्रँड टूर’ स्पर्धेची प्रमुख ट्रॉफीचे बुधवारी (ता. १४) जेजुरी (ता. पुरंदर)च्या श्री खंडेरायाच्या चरणी पूजन करण्यात आले. तसेच स्पर्धा यशस्वी व्हावी, अशी प्रार्थना विश्वस्त मंडळ, पुजारी, ग्रामस्थ व भाविकांच्या वतीने श्री खंडेरायांना करण्यात आले.
देशातील अधिकाधिक सायकलपट्टूंना ऑलिंपिक स्पर्धेच्यादृष्टीने प्रोत्साहन देणे, सायकल चळवळ निर्माण करून आरोग्यसंपन्न जीवनशैली विकसित करणे, तसेच पर्यावरण संवर्धन व जिल्ह्यातील धार्मिक पर्यटनाला वाव देण्याचा दृष्टीने ‘बजाज पुणे ग्रँड टूर २०२६’ ही अत्यंत महत्त्वाची स्पर्धा आहे. स्पर्धेचे थेट प्रक्षेपण देश-विदेशात होणार असल्याने देशाची प्रतिमा व प्रतिष्ठा उंचावणाऱ्या या उपक्रमात सर्वांनी उत्स्फूर्तपणे सहभागी व्हावे असे आवाहन जेजुरीत करण्यात आले.जिल्ह्यात एकूण चार टप्प्यांमध्ये १९ ते २३ जानेवारी या कालावधीत या स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले आहे. श्री खंडेरायाच्या नगरीत देव संस्थानचे वतीने स्पर्धकांचे स्वागत करण्यात येणार आहे, अशी माहिती देवसंस्थानचे प्रमुख विश्वस्त मंगेश घोणे ,विश्वस्त ॲड. विश्वास पानसे, विश्वस्त पोपटराव खोमणे यांनी दिली. या स्पर्धेमुळे सायकलिंगला एक महत्त्वाचा खेळ म्हणून नवी ओळख मिळणार असून आंतरराष्ट्रीय स्तरावर धार्मिक पर्यटनाच्या दृष्टीने जेजुरीतील खंडोबा मंदिर सुद्धा मुख्य पटलावर येण्यास मदत होणार आहे.
