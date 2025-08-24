धामणखेल येथे बैलपोळानिमित्त मिरवणूक
जुन्नर, ता. २४ : श्री क्षेत्र धामणखेल (ता. जुन्नर) येथे शेतकरी व बैलगाडा मालकांनी पारंपरिक वाद्यांच्या निनादात बैलांच्या मिरवणुका काढून श्रावणी बैलपोळा उत्साहात साजरा केला. यावेळी बळीराजा कुटुंबासह आनंदून गेला होता.
गाव तसेच वाड्या वस्तीवरील शेतकऱ्यांनी बैलांना रंगीबेरंगी फुलांच्या माळा, रिबीन व झुलींनी सजवून गावातील हनुमान मंदिराजवळ आणले. येथून पारंपरिक वाद्याच्या गजरात भंडाऱ्याची उधळण आणि फटाक्यांची आतिषबाजी करत शोभायात्रा काढण्यात आली. या मिरवणुकीत शेतकरी बांधव, तरुण तसेच महिला मोठ्या संख्येने सहभागी झाल्या होत्या. श्री कुलस्वामी खंडेरायाचे दर्शन घेऊन आणि बैलांना पुरणपोळीचा नैवैद्य खाऊ घालून मिरवणुकीची सांगता झाली, अशी माहिती येथील बैलगाडा मालक उमेश कोंडे व संतोष जाधव यांनी दिली.
शेतीला आधुनिकीकरणाची जोड देताना शेती मशागतीसाठी ट्रॅक्टरसारखी आधुनिक यंत्रे आणि अवजारांचा वापर होऊ लागल्याने बैल सांभाळणे शेतकऱ्यासाठी जिकीरीचे होऊ लागले आहे. मात्र, अशा परिस्थितीतही काही शेतकरी बैलांची जोपासना करत आहेत. बैलगाडा शर्यतीसाठी जातीवान बैलांचा वापर होऊ लागला आहे. शर्यतीच्या घाटातील स्पर्धेमुळे बैलांच्या किमती वाढल्याने त्यास व्यावसायिक स्वरुप आले आहे. हा खेळ शेतकऱ्यांची आवड आणि प्रतिष्ठा दोन्ही वाढवत असल्याने तरुण शेतकरी या खिलारी बैलांच्या जोपासनेकडे वळले आहेत. शेतीउपयोगी बैलांव्यतिरिक्त अशा शर्यतीच्या बैलांचा मिरवणुकीत मोठा सहभाग होता. बैलांशिवाय गाई, म्हैस या इतर पाळीव प्राण्यांनाही सजविण्यात आले होते.
बैलपोळा आपली कृषी संस्कृती आणि ग्रामीण सांस्कृतिक परंपरा टिकवणारा, सामाजिक सलोखा वृद्धिंगत करणारा सण असल्याचे शेतकरी विकास मडके यांनी यावेळी सांगितले.
