गोद्रेतील ग्रामसभेत माती विक्रीस बंदी
जुन्नर, ता.२८ : गोद्रे (ता.जुन्नर) येथील ग्रामसभेत ग्रामपंचायत हद्दीतील शेतजमिनीतील माती विक्रीस बंदी, हटकेश्वर देवस्थानचा विकास आराखडा, पर्यावरणाचे रक्षणासाठी उपाययोजना, आरोग्य विषयक सोयी सुविधा तसेच अंतर्गत रस्ते, केटी व सिमेंट बंधारे बांधणे आदी विषयांचे ठराव एकमताने मंजूर करण्यात आले.
सरपंच अनिता रेंगडे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी (ता.२६) ग्रामसभा झाली. यावेळी ग्रामविकास अधिकारी यांनी मागील सभेचे इतिवृत्त वाचून दाखवले. कृषी विभागाच्या वतीने मोरे यांनी कृषी योजनांची माहिती दिली. ग्रामसभेची सूचना देऊनही उपस्थित नसलेल्या शासकीय कर्मचाऱ्यांबाबत वरिष्ठांना कळविण्याचा ठराव मंजूर करण्यात आला. सजग सेवानिवृत्ती कर्मचारी सेवा संघाच्या वतीने विविध विकास कामांबाबत विषय मांडले.
तंटामुक्तीच्या अध्यक्षपदी किसन उतळे यांची निवड करण्यात आली. जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेच्या शाळा व्यवस्थापन समितीची पुनर्रचना करण्यात आली. शाळा व्यवस्थापन समितीच्या अध्यक्षपदी धनंजय रेंगडे व उपाध्यक्षपदी सुषमा मुठे यांची निवड करण्यात आली. यावेळी स्वयंचलित हवामान यंत्र बसविण्यासाठी नामदेव रेंगडे यांनी विना मोबदला अर्धा गुंठा जमीन दिली.
09061
