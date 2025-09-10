‘वल्लभ पतसंस्थेचे कामकाज मार्गदर्शक’
जुन्नर, ता.१० : श्री वल्लभ पतसंस्थेने शासनाकडे पाठपुरावा करून टीडीएसची रक्कम व्याजासह प्राप्त केली आहे. ही बाब पतसंस्थांसाठी मार्गदर्शक आहे, असे प्रतिपादन जुन्नर तालुका पतसंस्थाफेडरेशनचे अध्यक्ष अमित बेनके यांनी केले.
वल्लभ पतसंस्थेच्या ३६ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत बेनके बोलत होते. पतसंस्थेच्या अध्यक्ष डॉ. उज्वला शेवाळे अध्यक्षस्थानी होत्या.यावेळी फेडरेशनचे उपाध्यक्ष गुलाब नेहरकर तसेच अशोक गांधी, सतीश परदेशी, चंद्रशेखर जोशी, पतसंस्थेचे उपाध्यक्ष बिहारीलाल परदेशी तसेच आजी माजी संचालक, सल्लागार, सभासद व कर्मचारी उपस्थित होते.
यावेळी जुन्नर तालुका पतसंस्था फेडरेशनच्या अध्यक्षपदी निवड झाल्याबद्दल पतसंस्थेच्या वतीने बेनके यांना मानपत्र देऊन सन्मान करण्यात आला. राजेंद्र पानसरे यांचा आदर्श कर्मचारी व उत्कृष्ट दैनंदिन ठेव प्रतिनिधी म्हणून जितेंद्र परदेशी व दिलीप परदेशी यांचा सत्कार करण्यात आला.
यावेळी मधुकर काजळे, योगेश वैद्य, नितीन गुजराथी, पानसरे, शिवले आदींनी चर्चेत सहभाग घेतला.
तालुका पतसंस्था फेडरेशनच्या माध्यमातून सहकार उपविधी नियमांतील बदलांवर चर्चासत्र आयोजित करण्याचे नियोजन केले आहे. जुन्नर,नारायणगाव, आळेफाटा,ओतूर आणि बेल्हे या पाच विभागात मासिक बैठक घेण्यात येणार आहे, असे जुन्नर तालुका पतसंस्था फेडरेशनचे उपाध्यक्ष गुलाब नेहरकर यांनी सांगितले.
संचालक विलास कडलक व संजय ढेकणे यांनी सूत्रसंचालन केले. मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेंद्र परदेशी यांनी अहवाल वाचन केले. उपाध्यक्ष बिहारीलाल परदेशी यांनी आभार मानले.
पतसंस्थेच्या ठेवीत ३२ कोटीपर्यंत वाढ झाली आहे. सोनेतारण कर्ज वाटप वाढले आहे. संस्थेला ९७ लाख २६ हजार ५६२ एवढा ढोबळ नफा झालेला आहे, थकबाकी फक्त एक टक्का आहे,निव्वळ नफ्यात व राखीव निधीत वाढ झाली आहे.संचालक मंडळाने १५ टक्के लाभांश वाटपाचा निर्णय घेतला आहे.संस्थेची सभासद संख्या ८ हजार ७०० आहे.संस्थेला ऑडिट वर्ग अ मिळाला आहे.बनकर फाटा येथे शाखा सुरू करणार आहोत.
- डॉ.उज्वला शेवाळे, अध्यक्ष, वल्लभ पतसंस्था
