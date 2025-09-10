डीजेच्या मोटारीला अपघात जुन्नरमध्ये तरुणाचा मृत्यू
जुन्नर, ता.१० : जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्ष देवराम लांडे यांच्या वाढदिवसानिमित्त काढण्यात आलेल्या मिरवणुकीतील डीजेच्या मोटारीला झालेल्या अपघातात ढोल-ताशा ताफ्यातील आदित्य सुरेश काळे (वय २१) याचा मृत्यू झाला. तर सहा जण जखमी झाले. जुन्नर येथे ही घटना बुधवारी (ता.१०) घडली.
मिरवणुकीत सोमतवाडी येथील शिव छत्रपती तरुण मंडळ व खामगाव-शिवेचीवाडी येथील मुक्तादेवी तरुण मंडळ असे दोन झांज पथकाचे ताफे व डीजेची मोठी मोटार होती.
ही मिरवणूक कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या आवारातून पुढे जात असताना उत्तरेकडील बाजूच्या उतारावरून डीजेचालकाचा ताबा सुटला. या मोटारीचे ब्रेक फेल झाल्याचे सांगण्यात येते. मोटार बाजार समितीच्या प्रवेशद्वाराजवळील सुरक्षा रक्षकाच्या केबिनला जाऊन धडकली. यामुळे पुढे रस्त्यावर गर्दी असल्याने मोठी दुर्घटना टळली.
दरम्यान, मृत आदित्य हा खामगावचे उपसरपंच सुरेश काळे यांचा मुलगा होता. यात गोविंद शंकर काळे, विजय हिरामण केदारी, बाळू किसन काळे, सागर सुनील केदारी, सचिन गणपत केदारी (सर्व रा.शिवेचीवाडी व किशोर रामचंद्र घोगरे रा. सोमतवाडी ता.जुन्नर) हे तरुण जखमी झाले आहेत. त्यांच्यावर येथील खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत
या घटनेमुळे शिवेचीवाडी व सोमतवाडी येथील ग्रामस्थ तसेच दुर्घटनेत सापडलेल्या युवकाचे नातेवाइक यांनी देवराम लांडे, अमोल लांडे व डी.जे.चालक यांच्या विरुद्ध गुन्हा दाखल करून त्यांना अटक करावी, या मागणीसाठी पोलिस ठाण्यासमोर आंदोलन केले. तोपर्यंत मृतदेह ताब्यात घेण्यात नाही असे सांगितले.
