जुन्नरला रस्त्यांच्या नोंदी उपक्रमास सुरवात
जुन्नर, ता. ११ : ग्रामीण भागातील सर्व रस्त्यांची नोंद व कायदेशीर अभिलेख तयार करण्याच्या उपक्रमास जुन्नर तालुक्यात सुरुवात झाली आहे. याअंतर्गत तालुक्यातील १८५ गावातील नकाशावर उपलब्ध असणाऱ्या, तसेच वहिवाटीची, पाणंद, शिवरस्ते, शेतरस्ते याची नोंद करून विशिष्ट क्रमांक देण्यात येणार असल्याचे तहसीलदार डॉ. सुनील शेळके यांनी पत्रकारांना सांगितले
महसूल व वनविभागाच्या शासन निर्णयानुसार उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत तालुका समितीची बैठक झाली. यावेळी भूमिअभिलेख उपअधिक्षक गवळी, तसेच ग्राम महसूल अधिकारी, मंडल अधिकारी व प्रतिनिधी उपस्थित होते.
यावेळी राज्यात १७ सप्टेंबर ते २ ऑक्टोबर या कालावधीत साजरा करण्यात येणाऱ्या महसूल सप्ताहाच्या कामकाजाचे नियोजन करण्यात आले. ग्राम महसूल अधिकाऱ्यांना गाव नकाशे देण्यात आले. गावात शिवार फेरी काढून नकाशावरील रस्त्यांची नोंद करण्यात येणार आहे. नकाशावर नसणारे मात्र, अनेक वर्षांपासून वहिवाटीचे पाणंद, शेत, शिवरस्ते यांची स्वतंत्र नोंद करण्यात येणार आहे. प्रत्येक गावाच्या ग्रामसभेत ही माहिती देऊन त्यास मान्यता घेण्यात येईल. शिवार फेरीतून कोणते रस्ते अतिक्रमित वा बंद आहेत? याचा अहवाल तहसीलदार यांच्याकडे देण्यात येणार आहे. याबाबत रस्ता अदालत घेऊन निर्णय घेण्यात येणार आहे. ग्रामसभेत मंजूर झालेले सर्व रस्त्यांना भू सांकेतिक क्रमांक देण्यात येणार आहेत. जीआयएस प्रणालीद्वारे या रस्त्याची नकाशावर नोंद घेण्यात येणार आहे, असे डॉ. शेळके यांनी सांगितले.
राळेगण (ता. जुन्नर) येथे मंगळवारी (ता. ९) प्रत्यक्ष पाहणी करण्यात आली. यावेळी आपटाळे मंडल अधिकारी शीलादेवी बोदडे, ग्राम महसूल अधिकारी वर्षा साबळे, ग्राम महसूल अधिकारी दीपक फुंडे, ग्रामपंचायत अधिकारी प्रवीण असवले, सरपंच पल्लवी गायकवाड, उपसरपंच मयूर उंडे, सदस्य, ग्रामस्थ उपस्थित होते.
