आर्थिक दंडाबरोबरच रोप लागवडीची शिक्षा

जुन्नर,ता.१५ : येथील लोक न्यायालयात मद्यप्राशन करून वाहन चालवणाऱ्यांना (ड्रंक अँड ड्राईव्ह) आर्थिक दंडाबरोबरच दोन रोपांची लागवड करण्याची शिक्षा देण्यात आली.सहदिवाणी न्यायाधीश अनंत बाजड यांनी ही शिक्षा ठोठावत न्यायदान प्रक्रियेत एक नवीन संकल्पना मांडली. यातील आरोपींकडून एक लाख २५ हजार रुपये आर्थिक दंड वसूल करण्यात आला आहे, अशी माहिती जुन्नर तालुका वकील बार असोसिएशनचे अध्यक्ष शिवदास तांबे यांनी दिली.
मोटार वाहन कायद्याच्या कलम १८५ प्रमाणे ड्रंक अँड ड्राईव्हच्या शिक्षापात्र गुन्ह्यामध्ये न्यायालयाने शिक्षेबाबतच्या सौद्याचा (प्ली बार्गेनिंग) वापर करून गुन्ह्यामध्ये आरोपींना प्रत्येकी १० हजार रुपये दंडाऐवजी २ हजार ५०० रुपये दंड ठोठावला तसेच पर्यावरण सेवा म्हणून आरोपींनी वनविभागाच्या परवानगीने जुन्नर वन क्षेत्रात वड,पिंपळ,चिंच,कडुनिंब,बेल,उंबर आदींचे प्रत्येकी दोन वृक्ष लावण्याचे आदेशही दिले. यामुळे ५० आरोपींकडून देशी प्रजातींच्या १०० रोपांची लागवड होणार आहे. न्यायालयाच्या पर्यावरणाला पोषक कृती करण्याचे आदेशाने न्यायदानाबरोबर पर्यावरणाप्रति आम्ही देखील कटिबद्ध आहोत, असा संदेश दिला आहे.पर्यावरणाचा ऱ्हास होत असल्याची चर्चा होत असताना न्यायालयाच्या पर्यावरणपूरक अनोख्या न्यायदानाचे सर्वत्र कौतुक होत आहे. जिल्हा न्यायाधीश एस. एस. नायर यांच्या मार्गदर्शनाखाली दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर ए. एम. हुसेन, सहदिवाणी न्यायाधीश अनंत बाजड, स्वप्ना घुले आणि श्रेया जैन यांनी पॅनल जज म्हणून काम पाहिले. लोकन्यायालयाच्या यशस्वितेसाठी न्यायालयीन कर्मचारी, वकील व पक्षकार यांचे सहकार्य लाभले. सूत्रसंचालन ॲड. आशिष वानखेडे यांनी तर ॲड.महावीर चोरडिया यांनी आभार मानले.
पोलिस ठाणेनिहाय निकालेली काढलेले दावे
नारायणगाव : २२
ओतूर : १५
आळेफाटा : १०
जुन्नर : ०३
एकूण : ५०
