विद्यार्थ्यांच्या विकासासाठी कटिबद्ध - चव्हाण
जुन्नर, ता. १८ : पुणे जिल्हा परिषद विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण शैक्षणिक विकासासाठी कटिबद्ध आहे. मॉडेल स्कूल, निपुण शाळा आदी विविध उपक्रमांच्या माध्यमातून सर्व सोयी सुविधायुक्त दर्जेदार शिक्षण देण्याचा प्रयत्न करत आहे,’’ असे प्रतिपादन मॉडेल स्कूल उपक्रमाचे जिल्हा समन्वयक सिद्धार्थ चव्हाण यांनी सांगितले
पुणे जिल्हा परिषद व जुन्नर पंचायत समिती शिक्षण विभागाचे वतीने गुणवत्ता विकास कार्यक्रमांतर्गत मुख्याध्यापक व शाळा व्यवस्थापन समितीचे अध्यक्ष यांच्यासाठी एक दिवसीय शैक्षणिक कार्यशाळेचे आयोजन केले होते. यावेळी चव्हाण बोलत होते. जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील यांच्या संकल्पनेतून घेतलेल्या नासा-इस्रो परीक्षेतून निवड झालेले विद्यार्थी भविष्यातील शास्त्रज्ञ असतील, असे मत गटशिक्षणाधिकारी अशोक लांडे यांनी व्यक्त केले.
यावेळी नासासाठी निवड झालेला साईराज पवार तर इस्त्रोसाठी निवड झालेले ध्रुव खोकराळे, प्रणव कडाळे, ऋतुजा जामदार, अन्वित ताजणे, तुषार डावखर, रिनाज गुलाममुस्तफा पिंजारी, श्रावणी सुपे यांना सन्मानित करण्यात आले. याप्रसंगी सहाय्यक गटविकास अधिकारी विठ्ठल भोईर, आदिवासी समाज प्रबोधिनी अध्यक्ष रवींद्र तळपे, शिक्षण विस्तार अधिकारी विष्णू धोंडगे, अशोक पारधी, मधुकर आढारी, खंडेराव ढोबळे, बाळासाहेब लांघी, मोहन नाडेकर, रमाकांत कवडे, यश मस्करे, तानाजी तळपे, सुदेश तोरकडी आदी उपस्थित होते. गटशिक्षणाधिकारी अशोक लांडे यांनी प्रास्ताविक केले. सुनीता वामन यांनी सूत्रसंचालन केले. विस्तार अधिकारी अशोक गोडसे यांनी आभार मानले.
