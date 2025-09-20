निकृष्ट दर्जाच्या रोपांमुळे शेतकऱ्यांस फटका
जुन्नर, ता.२० : येडगाव (ता.जुन्नर) येथील शेतकऱ्यांच्या पावसाळी हंगामात लावलेल्या फ्लॉवरच्या निकृष्ट दर्जाचे रोपामुळे आर्थिक नुकसान झाले. सिजेटा कंपनीने शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई द्यावी, अशी मागणी जुन्नर तालुका शेतकरी संघटनेचे तालुका अध्यक्ष सचिन थोरवे यांनी केली आहे.
शेतकरी अमोल भोर व अनिल हांडे यांनी नर्सरीमधून रोपे खरेदी केली होती. मात्र, काही दिवसांतच ही रोपे निकृष्ट दर्जाची असल्याचे आढळून आले. तालुका कृषी अधिकारी तसेच सिजेंटा कंपनीचे अधिकारी यांना प्रत्यक्षात बोलवून घेऊन माहिती दिली. फ्लॉवरच्या रोपाबाबत फसवणूक झाल्याचे निदर्शनास आणून दिले. शेतकरी संघटनेचे वतीने व संबंधित शेतकऱ्यांनी पंचनामा करण्यास सांगितले.तालुकास्तरीय तक्रार समितीने पाहणी करून पिकाचा पंचनामा केला. यानंतर संबंधित अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला असता उडवाउडवीची उत्तर मिळत असल्याचे शेतकरी संघटनेचे थोरवे यांनी सांगितले.
संबंधित शेतकऱ्याना कंपनीकडून वेळेत भरपाई मिळाली नाही तर त्याच्यावर आत्महत्या करण्याची पाळी येईल. त्यास कृषी विभाग व सिजेटा कंपनीचे अधिकारी जबाबदार असतील तसेच नुकसान भरपाई न मिळाल्यास शेतकरी संघटनेने आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.
याबाबत तक्रार निवारण समितीच्या सदस्यांनी दिलेल्या अहवालात कंपनीचा वाण हा जास्त व पाण्याचा निचरा न होणाऱ्या जमिनीस संवेदनशील असल्याचे नमूद केले आहे.रोप वाटिका धारकाने व बियाणे कंपनीने असा संवेदनशील फ्लॉवरच्या जातीची लागवड भारी व काळ्या जमिनीत करू नका याची कल्पना व मार्गदर्शन शेतकऱ्यांना अगोदर देणे अपेक्षित होते. बियाणे कंपनी व रोपवाटिका धारक यांनी याबाबतची पूर्व कल्पना शेतकऱ्याला न दिल्यामुळे तक्रारदार शेतकऱ्याचे पूर्ण नुकसान झाल्याचा निष्कर्ष नमूद केला आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.