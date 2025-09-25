राजूरच्या आरोग्य केंद्रात आयुर्वेद उपचार शिबिर
जुन्नर, ता. २४ : राष्ट्रीय आयुर्वेद दिनानिमित्त आदिवासी भागातील राजूर नंबर एक (ता. जुन्नर) येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्रात मंगळवारी (ता. २३) राष्ट्रीय आयुर्वेद दिन साजरा करण्यात आला. यानिमित्ताने योग प्रात्यक्षिक, पोषक आहार व आरोग्यदायी जीवनशैली विषयी मार्गदर्शन, तसेच मोफत आयुर्वेद उपचार करण्यात आल्याची माहिती वैद्यकीय अधिकारी डॉ. प्रदीप गोसावी यांनी दिली. आरोग्य शिबिराचा ७६ नागरिकांनी लाभ घेतला. यावेळी डिसेंट फाउंडेशनच्या जागर ‘ती’च्या आरोग्याचा उपक्रमांतर्गत ५५ महिलांची कॅन्सर पूर्व, रक्तदाब व मधुमेह तपासणी करण्यात आल्या. आरोग्यदायी जीवनशैली बाबत मार्गदर्शन डॉ. गोसावी यांनी मार्गदर्शन केले. भीमाशंकर आयुर्वेद हॉस्पिटलचे पथक, तसेच स्त्रीरोग तज्ञ डॉ. हेमलता शेखरे यांनी रुग्णांवर उपचार केले. डिसेंट फाउंडेशन पुणे यांनी कॅन्सर स्क्रिनिंगसाठी मशिन उपलब्ध करून दिले. सरपंच ज्योत्स्ना मुंढे यांच्या हस्ते शिबिराचे उद्घाटन केले. यावेळी जितेंद्र बिडवई, उपसरपंच शांताराम मुंढे व ग्रामपंचायत सदस्य, ग्रामस्थ उपस्थित होते. रामदास मुंढे यांनी सूत्रसंचालन केले.
