जुन्नरमधील शिबिराचा ८०० जणांना लाभ
जुन्नर, ता. १ : शहरातील नागरिकांसाठी ‘सरकारी योजना आपल्या दारी’ या उपक्रमांतर्गत रविवारी (ता. २९) ते सोमवारी ता. ३०) शिबिराचे आयोजन केले असल्याचे आयोजक सामाजिक कार्यकर्ते ओंकार जोशी (गाजरे) यांनी सांगितले.
यावेळी आयुष्मान प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजनेचा २८४ नागरिकांना लाभ घेतला, तसेच १५६ नागरिकांच्या आधार कार्डमध्ये दुरुस्ती करण्यात आली. नवीन आधार कार्डसाठी अर्ज भरून घेण्यात आले, तसेच ४०० जणांनी आधार कार्ड अपडेट करण्यासाठी अर्ज दिले. याप्रसंगी निवासी नायब तहसीलदार सारिका रासकर, जिल्हा बँकेच्या संचालक पूजा बुट्टे पाटील, माजी उपनगराध्यक्ष अलका फुलपगार, दीपेश परदेशी, माजी नगरसेवक समीर भगत, मधुकर काजळे आदी उपस्थित होते. चंद्रशेखर जोशी यांनी आभार मानले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.