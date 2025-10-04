आई, मुलीस मारहाण करणाऱ्या दांपत्यास कारावास
जुन्नर, ता.४ : कुरण (ता. जुन्नर) येथील आई व मुलीस मारहाण करणाऱ्या पतिपत्नीस जुन्नर न्यायालयाने शिक्षा ठोठावली आहे, अशी माहिती पोलिस निरीक्षक किरण आवचर यांनी दिली.
दिलीप रभाजी औटी व पत्नी जयश्री दिलीप औटी (दोघे रा. कुरण) अशी शिक्षा झालेल्या आरोपींची नावे आहेत. कुरण येथे शेजारी राहणाऱ्या महिलेने खरकटे पाणी ओट्यावर टाकल्याचे कारणावरून झालेल्या मारहाण प्रकरणी पोलिसांकडे गुन्हा दाखल झाला होता. याबाबतची फिर्याद सुनीता अनंता फावडे यांनी दिली होती.आरोपी जयश्री हिने २१ऑक्टोबर २०१६ रोजी सकाळी सुनीता यांचे ओट्यावर खरकटे पाणी टाकले असता तिला समजून सांगा असे तिचे पतीस सांगितले असता जयश्री हिने शिवीगाळ करत डोक्यात लाकूड मारून जखमी केले होते. भांडण सोडविण्यासाठी आलेल्या आई सुंदराबाई यांना देखील दोघांनी शिवीगाळ करून मारहाण केली असल्याचे फिर्यादीत नमूद केले होते. तत्कालीन पोलिस निरीक्षक सोमनाथ दिवटे यांनी गुन्ह्याचा तपास केला होता. न्यायालयाने दोघांना दोषी धरून भारतीय दंड विधान कलम ३२६ मध्ये प्रत्येकी तीन वर्षे कारावास व पाच हजार रुपये दंड तसेच दंड न भरल्यास आठ महिने साधा कारावास तसेच कलम ३२५ मध्ये दोषी ठरवून प्रत्येकी दोन वर्षे कारावास व पाच हजार रुपये दंड व दंड न भरल्यास सहा महिने साधा कारावास तसेच कलम ३२३ मध्ये दोषी ठरवून सहा महिने कारावास, अशी शिक्षा सुनावली आहे. सरकारी वकील ए. एल. लखोटिया यांनी तसेच पोलिस निरीक्षक संतोष घोळवे यांनी जिल्हा कोर्ट पैरवी अधिकारी म्हणून कामकाज पाहिले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.