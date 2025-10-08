वन्यजीव संरक्षण काळाची गरज : खरमाळे
जुन्नर, ता. ८ : ‘‘माणूस नावाचा प्राणी टिकून ठेवण्यासाठी वन्यजीव संरक्षण ही काळाची गरज आहे. वन्यजीव बीज प्रसार करतात तसेच ह्या माध्यमातून पर्यावरण बदलाला आळा घालण्याचे महत्त्वपूर्ण काम करत असतात.’’ असे प्रतिपादन वनरक्षक रमेश खरमाळे यांनी येथे केले.
जुन्नरचे सामाजिक वनीकरण परिक्षेत्र जुन्नरचे वनपरीक्षेत्र अधिकारी समीर इंगळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली राष्ट्रीय हरित सेना नोंदणी असलेल्या व इतर शाळांतून वन्यजीव सप्ताह घेण्यात आला.
यावेळी प्लास्टिकचा वापर टाळावा, सेंद्रिय शेतीचे महत्त्व, पक्षी कीटक नियंत्रण करत असल्याने रासायनिक खतांचा वापर कमी करण्यास मदत होते, डोंगराला आगी लावू नका, पशुपक्षी यांची शिकार करू नका, अवैध वृक्षतोड करू नका आदी विषयांवर खरमाळे यांनी विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन केले.
जुन्नर, खोडद, बोरी बुद्रुक, आळे, राजुरी, शिरोली, पिंपरी पेंढार, ओझर, सोनावळे, चाळकवाडी, पारुंडे, तांबे, येणेरे, निरगुडे, आपटाळे, सुराळे, खामगाव, ठाकरवाडी (तेजूर), चावंड, मढ, सीतेवाडी, कोळवाडी, सोमतवाडी, खानगाव, सोनावळे येथील जिल्हा परिषद तसेच माध्यमिक विद्यालयातून सामाजिक वनीकरण विभागाच्या वनपाल मनीषा काळे आणि आगरक तसेच वनरक्षक मोमीन यांनी सहभाग घेतला. प्राचार्य, मुख्याध्यापक शिक्षक व विद्यार्थी यांचे सहकार्य झाले.
