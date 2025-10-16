जुन्नरची बाजारपेठ सजली पणत्या, मूर्तींनी
जुन्नर, ता. १६ : दिवाळीसाठी लागणाऱ्या विविध वस्तू मोठ्या प्रमाणात जुन्नरला बाजारपेठांतून विक्रीसाठी आल्या आहेत. विविध आकारांतील पणत्या, रंगीबेरंगी आकाशकंदील, रांगोळ्यांसाठी लागणारे रंग, किल्ल्यावर ठेवण्यासाठीच्या मूर्ती, रोषणाईसाठी विद्युत माळा, तोरणे आदी साहित्य खरेदीकडे ग्राहकांचा कल दिसत होता. ‘दिवाळी सण मोठा, नाही आनंदाला तोटा’ असे म्हटले जाते. त्यामुळे प्रत्येक जण आपापल्या ऐपतीनुसार या सणाचा आनंद घेतो. दिवाळीच्या स्वागतासाठी सर्वच जण आतुर असतात. घराला रंगरंगोटी, नवे कपडे, रोषणाई, फराळ, फटाके आणि नवीन वस्तूंची खरेदी अशा नाना प्रकारच्या वैशिष्ट्यांनी सामावलेल्या दीपावली निमित्ताने ग्राहकांकडून बाजारपेठेत खरेदीला गर्दी आहे. साध्या पणतीपासून ते नक्षीदार पणत्या उपलब्ध आहेत. विविध आकाराचे आकाशकंदील, दीपमाळांनी दुकाने सजली आहेत. लक्ष्मीपूजनासाठी लागणाऱ्या वह्या, लक्ष्मीमूर्ती, झाडू, बत्तासे लाह्या आदी साहित्य, मुलांना किल्ल्यावर ठेवण्यासाठी लागणाऱ्या मातीच्या मूर्ती विक्रीसाठी उपलब्ध आहेत, फटका स्टॉलवर कमी आवाजाचे फटाके विक्रीसाठी उपलब्ध आहेत.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.