गोळेगावातील द्राक्ष उत्पादक हवालदिल

जुन्नर, ता.२५ : द्राक्षग्राम गोळेगाव (ता.जुन्नर) येथील द्राक्ष उत्पादक मे महिन्यापासून पडणाऱ्या सततच्या पावसामुळे हवालदिल झाले आहेत. यामुळे शेतकऱ्यांची तारांबळ उडाली आहे. बागांमध्ये पावसाचे पाणी साचून राहिल्याने वेलीची मुळे सडून द्राक्ष वेली अशक्त राहिल्या आहेत. उत्पादनात घट होणार असल्याने शेतकऱ्यांची चिंता वाढली आहे.
गोळेगावात सुमारे २०० हेक्टर क्षेत्र द्राक्ष पिकाखाली आहे. परिसरात शरद सिडलेस, जम्बो, क्रिमसन, किंगबेरी इत्यादी निर्यातक्षम द्राक्षांचे उत्पादन घेतले जाते. द्राक्ष बागेंची फळ छाटणी सप्टेंबर महिन्यात सुरू झाली असून, ज्या बागा फुटून आल्या आहेत. त्या बागांमध्ये काडीवर घड दिसून येत नाहीत. मे महिन्यापासून पडणाऱ्या सततच्या पावसामुळे तसेच ढगाळ वातावरणामुळे वेलीला सूर्यप्रकाश न मिळाल्याने घड निर्मिती होऊ शकली नाही. यामुळे शेतकरी मोठ्या संकटात सापडले असल्याचे महाराष्ट्र राज्य द्राक्ष बागायतदार संघांचे संचालक जितेंद्र बिडवई यांनी सांगितले.
आतापर्यंत जवळपास ८० टक्के छाटण्या पूर्ण झाल्या आहेत मात्र छाटण्या पूर्ण झालेल्या बागांमध्ये काडीवर घड दिसून येत नाही. काडीवर फक्त वांज फुटच दिसत आहे. त्यामुळे द्राक्ष बगायतदार चितांक्रांत झाला आहे.
बुरशीनाशकांच्या फवारण्यांमुळे खर्चात वाढ
प्रत्येक वर्षी येणाऱ्या नवनवीन संकटामुळे तसेच वातावरणातील बदलामुळे मागील काही वर्षा प्रमाणे यंदाचाही संपूर्ण द्राक्ष हंगाम वाया जाणार असल्याचे चित्र दिसत आहे. त्यात मंगळवारी (ता.२१) झालेल्या मुसळधार पावसाने शेतकऱ्यांचा खर्च वाढवला आहे. आता जरी द्राक्ष वेलीवर माल नसला तरी डावणी, भुरी , करापा यांसारखे रोग येऊ नये म्हणून विविध बुरशीनाशकांच्या फवारण्या कराव्या लागणार आहेत यामुळे खर्चात वाढ होणार असल्याचे जितेंद्र बिडवई यांनी सांगितले.
