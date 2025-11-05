जुन्नरला इच्छुकांची उडाली धांदल
जुन्नर, ता. ५ : नगर परिषद निवडणुकीचा बिगुल वाजला आहे. जुन्नरला इच्छुकांची धावपळ सुरू झाली आहे. यंदा नगराध्यक्षपद नागरिकांच्या मागास प्रवर्गातील महिलेसाठी राखीव आहे. या प्रवर्गाची लोकसंख्या तुलनेत अधिक असल्याने इच्छुकांची संख्याही लक्षणीय आहे. दरम्यान, प्रथम नागरिकाचा सन्मान मिळविण्यासाठी यंदा मोठी चुरस पाहायला मिळणार आहे.
निवडणूक आयोगाने नगर परिषद निवडणुकीचे वेळापत्रक जाहीर केल्यानंतर आचारसंहिता लागू झाली आहे. शहरातील राजकीय पक्षांचे फ्लेक्स बोर्ड, झेंडे काढून टाकण्यास सुरुवात करण्यात आली आहे. आमदार, खासदार निधीतून झालेल्या कामांच्या कोनशिला देखील झाकण्यात येत आहेत. सर्वांनी आदर्श आचारसंहितेचे पालन करावे, असे आवाहन मुख्याधिकारी चरण कोल्हे यांनी केले आहे.
नगर परिषद निवडणूक प्रक्रिया अवघ्या एका महिन्यात पार पडणार आहे. यामुळे इच्छुकांना तुलनेने वेळ कमी वेळ मिळणार असल्याने विविध राजकीय पक्ष व कार्यकर्ते यांची धांदल उडाली आहे.
प्रभागनिहाय अंतिम उमेदवार २१ नोव्हेंबरला स्पष्ट होणार आहेत. मतदान २ डिसेंबर तर ३ डिसेंबरला मतमोजणी झाल्यानंतर सुमारे तीन वर्षांनी नगरपरिषद अस्तित्वात येईल. सुमारे आठ वर्षांनंतर नगर परिषदेची निवडणूक होत असल्याने नागरिकांमध्ये मोठी उत्सुकता आहे. प्रशासकीय काळात नागरिकांना अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागले. वारंवार बदलणारे अधिकारी व कर्मचारी यामुळे कोणतेही मोठे काम होऊ शकले नाही. आपले प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी नागरिकांनाही नगरसेवकांची आवश्यकता भासू लागली होती. नगराध्यक्ष थेट जनतेतून निवडून जाणार आहे. हे पद पाच वर्षांसाठी स्थिर असल्याने ते मिळविण्यासाठी इच्छुकांनी सर्वस्व पणाला लावण्याची तयारी सुरु केली आहे.
