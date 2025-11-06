काचळवाडीत दोन बिबट्यांच्या पिंजऱ्याला धडका
जुन्नर, ता. ६ : सावरगाव-काचळवाडी (ता.जुन्नर) येथे पिंजऱ्यात एक बिबट्या पहाटे जेरबंद झाला आहे. बिबट्या पिंजऱ्यात जेरबंद झाल्यानंतर पिंजऱ्या बाहेर असलेले दोन बिबटे पिंजऱ्याला धडक मारत असल्याचे दृश्य काचळवाडी ग्रामस्थांनी पाहिले. पिंजऱ्यातील बिबट्याची सुटका करण्यासाठी बिबटे पिंजऱ्याला धडक मारत असल्याची शक्यता ग्रामस्थांनी व्यक्त केली आहे.
काचळवाडी येथील अन्य बिबट्यांना जेरबंद करण्यासाठी गुरुवारी (ता.६) दुपारी पुन्हा दुसरा पिंजरा लावण्यात आला आहे. वनरक्षक बनसोडे, आपदा मित्र सुशांत भुजबळ, पोलिस पाटील रूपेश जाधव, रामकृष्ण भागवत तसेच माऊली काचळे, संजय काचळे, संदेश काचळे, गणपत काचळे, मुरलीधर काचळे, रामदास नायकोडी आदी ग्रामस्थांनी पिंजरा लावण्यासाठी सहकार्य केले.
घटनास्थळी आपदा मित्र सुशांत भुजबळ, वनरक्षक बनसोडे, पोलिस पाटील रूपेश जाधव तसेच माऊली काचळे, रामदास नायकोडी, भानुदास काचळे, कमल महाले, संदेश काचळे आदी ग्रामस्थ उपस्थित होते.
