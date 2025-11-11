जुन्नरमधील स्वच्छतागृहाबाहेरच वाहनतळ
जुन्नर, ता. ११ : येथील तहसील कार्यालयाच्या आवारातील स्वच्छतागृहाबाहेरील मोकळ्या जागेचा वापर वाहनतळ म्हणून होत आहे. यामुळे स्वच्छतागृहात जायचे कसे? असा प्रश्न नागरिकांना पडत आहे. दिव्यांग बांधवांना आत जाता येत नसल्याने मोठी गैरसोय होत आहे.
तहसील कार्यालय आवारातील सिटी सर्व्हे नंबर ४०७७ मध्ये नगर पालिकेने महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महायोजनेअंतर्गत सुमारे साठ लाख रुपये खर्च करून सुसज्ज असे पुरुष व महिलांसाठी स्वच्छतागृहाचे बांधले आहे. त्यासमोर फिरत्या विक्रेत्यांच्या चारचाकी, तसेच कार्यालयात आलेल्या नागरिकाची वाहने व अन्य वाहने लावली जातात. त्यामुळे स्वच्छतागृहाकडे जाण्याचा मार्ग बंद होतो. या आवारात तहसील, पोलिस ठाणे, पोस्ट, दुय्यम निबंधक, वन, न्यायालय, दूरध्वनी आदी कार्यालये आहेत.
दररोज तालुक्याच्या विविध गावातील नागरिक कामाच्या निमित्ताने येथे येतात. स्वच्छातागृहाबाहेर वाहने लावल्याने त्यांची गैरसोय होत आहे.
यासाठी त्यामुळे प्रशासनाने लक्ष घालण्याची गरज असल्याचे मत नागरिकांनी व्यक्त केले.
नगर पालिकेने मोकळी जागा बंदिस्त करून आत ये- जा करण्यासाठी कुंपण करावे. त्यामुळे येथे वाहन लावणाऱ्यांना चाप बसेल. याच बरोबर येथे जवळच कचरा टाकण्यासाठी नगरपालिकेने ट्रॉली ठेवली आहे. अनेकदा ट्रॉली भरून कचरा खाली पडतो. या गेटमधून आत येणाऱ्या नागरिकांचे स्वागत कचऱ्याने होत असते.
