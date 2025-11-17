जुन्नरला राष्ट्रवादी विरुद्ध भाजप- शिवसेना युती
जुन्नर, ता. १७ : जुन्नर नगर परिषद निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याचा अखेरच्या दिवशी भाजप व शिवसेनेची युती झाल्याने राष्ट्रवादी कॉंग्रेस विरुद्ध भाजप व शिवसेना युती, अशी लढत होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे व राष्ट्रवादी कॉंग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे उमेदवारही काही ठिकाणी निवडणूक रिंगणात असल्याने काही ठिकाणी तिरंगी किंवा चौरंगी लढत रंगण्याची शक्यता आहे. याबाबत उमेदवारी माघारीनंतर चित्र स्पष्ट होईल.
राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नगराध्यक्ष व सदस्यपदासाठीच्या अधिकृत उमेदवारांची यादी तालुकाध्यक्ष पांडुरंग पवार यांनी जाहीर केली. यावेळी माजी आमदार अतुल बेनके, नगराध्यक्ष व सदस्यपदाचे उमेदवार, तसेच पक्षाचे पदाधिकारी उपस्थित होते. नगराध्यक्षपद ओबीसी महिलेसाठी राखीव आहे. यासाठी अनेक महिला इच्छुक होत्या. त्यातून पक्षाने स्नेहल खोत यांची निवड केली. सदस्यपदासाठी अनेक नवीन चेहऱ्यांना संधी दिली आहे.
यावेळी पाच माजी नगरसेवकांना संधी देण्यात आली आहे. एका महिला उमेदवारास पक्षाने पुरस्कृत केले आहे. जाहीर झालेले बरेचसे उमेदवार शिक्षित आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शहराध्यक्ष धनराज खोत सदस्यपदासाठी, तर त्यांच्या भावाची सून स्नेहल या नगराध्यक्षपदाच्या उमेदवार आहेत. त्यामुळे सासरे व सून निवडणूक रिंगणात आहेत. भाजप व शिवसेनेतून राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये आलेल्या उमेदवारांना देखील संधी दिली आहे.
प्रभागनिहाय राष्ट्रवादी काँग्रेसचे उमेदवार पुढीलप्रमाणे : प्रभाग १ : शीतल उंडे, विनायक गोसावी. प्रभाग २ : रोहिणी गायकवाड, प्रशांत सराईकर. प्रभाग ३ : भारती मेहेर, अकिफ इनामदार. प्रभाग ४ : स्मिता सुंटले, अभिजित रोकडे. प्रभाग ५ : अनुजा पातूरकर, फिरोज पठाण. प्रभाग ६ : लक्ष्मीकांत कुंभार, वैष्णवी पांडे (पुरस्कृत). प्रभाग ७ : दीपिका तांबोळी, हरीश भवाळकर. प्रभाग ८ : वैष्णवी चतुर, धनराज खोत. प्रभाग ९ : सना मन्सूरी, साकी सय्यद. प्रभाग १० : वाजिद इनामदार, हीना आतार.
