चिल्हेवाडी येथील घरकुलांसाठी रोटरी क्लबकडून मदत
जुन्नर, ता. १८ : जुन्नर तालुक्यातील पाचशे गरजूंना रोटरी क्लब पुणे यांच्याकडून एक लाख रुपये किमतीच्या घराचे साहित्य उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. यापैकी दुर्गम भागामधील चिल्हेवाडी (ता. जुन्नर) येथील सहा घरकुल लाभार्थ्यांना रविवारी (ता. १६) साहित्य देण्यात आल्याची माहिती गटविकास अधिकारी प्रतिक चन्नावार यांनी दिली.
जुन्नर तालुक्यात अकरा हजार घरकुल मंजुर आहेत. प्रशासनाकडून घरकुले पुर्ण करण्यासाठी मुख्यमंत्री समृध्द पंचायतराज अभियानांतर्गत अतिसूक्ष्म नियोजन करण्यात आले आहे. जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील व जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा प्रकल्प संचालक शालिनी कडु यांच्या प्रयत्नांतून मंजुर घरकुलांपैकी जे लाभार्थी स्वतः खर्च करू शकत नाहीत त्यांच्यासाठी ‘‘रोटरी क्लब, पुणे’’ यांच्यामार्फत लाभार्थ्यांसाठी घराचे साहित्य उपलब्ध करून देण्यात आले. रोटरी क्लबचे सुशांत गुप्ता, परम निश्चय फाऊंडेशन, अंकुश रणावळ व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी पहिल्या टप्प्यात शंभर घरकुलांचा सर्व्हे पूर्ण केला.
गटविकास अधिकारी प्रतिक चन्नावार यांनी रोटरी क्लबच्या पदाधिकाऱ्यांचे आभार व्यक्त केले असून उर्वरीत लाभार्थ्यांनाही टप्प्याटप्प्याने साहित्य देण्याबाबत विनंती केली आहे. सहायक गटविकास अधिकारी विठ्ठल भोईर, सरपंच अनुसया भोईर, उपसरपंच नितीन भोईर व सदस्यांच्या उपस्थितीत चिल्हेवाडी येथील लाभार्थ्यांना घराच्या साहित्याचे वाटप करण्यात आले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.