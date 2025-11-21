जुन्नरला थकीत कराची ८३ लाखांची वसुली
जुन्नर, ता. २१ : निवडणुकीच्या निमित्ताने जुन्नर नगर परिषदेच्या तिजोरीत ७ ते १७ नोव्हेंबर या दहा दिवसांत तब्बल ६२ लाख ८६ हजार ७२८ रुपयांचा थकीत कराचा भरणा झाला. या वर्षाची चालू वसुली २१ लाख १ हजार ४९ रुपये झाली, तर एकूण वसुली ८३ लाख ८७ हजार ७७७ रुपये इतकी झाली असल्याचे कर संकलन विभाग प्रमुख दत्तात्रेय सुतार यांनी सांगितले.
नगर परिषद निवडणुकीत नगराध्यक्ष व सदस्यपदासाठी एकूण १३५ उमेदवारी अर्ज दाखल झाले होते. उमेदवारी अर्जासमवेत नगर परिषदेची कोणतीही थकबाकी नसल्याचा दाखला जोडणे बंधनकारक होते. त्यामुळे इच्छुकांनी त्यांच्या नावाने असलेल्या थकीत करांचा भरणा केला आहे.
