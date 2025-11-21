जुन्नरला रंगणार बहुरंगी लढती
जुन्नर, ता. २१ : उमेदवारी अर्जाच्या माघारीनंतर जुन्नरच्या नगराध्यक्षपदासाठी प्रथमच बहुरंगी लढत होत आहे. सदस्यपदासाठी एक- दोन प्रभागातील दुरंगी लढतीचा अपवाद वगळता बहुतेक ठिकाणी तिरंगी चौरंगी लढती होत आहेत.
नगरपरिषदेच्या १० प्रभागांतील २० सदस्यपदासाठी एकूण ६९ उमेदवार निवडणूक रिंगणात आहेत. नगराध्यक्षपद ओबीसी महिलेसाठी राखीव आहे. यासाठी प्रथमच मोठ्या संख्येने महिलांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केले. नगराध्यक्षपदासाठी सर्वच राजकीय पक्षांनी आपला उमेदवार दिला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या स्नेहल खोत, शिवसेनेच्या सुजाता काजळे, भाजपच्या तृप्ती परदेशी, शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या गौरी शेटे, काँग्रेसच्या राहीन कागदी यांच्यासह चार अपक्ष निवडणुकीच्या रिंगणात आहेत.
सदस्यपदासाठी काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्ष व शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या उमेदवारास एकूण २२ अपक्षांनी माघार घेतली. प्रभाग ९ अ व ब दोनहीमध्ये दुरंगी लढत होत आहे. प्रभाग दोनमध्ये तिरंगी लढत होत आहे. अन्य प्रभागातून बहुरंगी लढती होत असून, राजकीय पक्षांच्या उमेदवारांबरोबर अपक्ष देखील निवडणूक रिंगणात आहेत.
नगरसेवक संख्या : २०
एकूण पात्र अर्ज संख्या- ९१
मागे घेतलेले अर्ज संख्या-२२
शिल्लक एकूण अर्ज संख्या-६९
नगराध्यक्षपदासाठी एकूण पात्र अर्ज संख्या-१२
मागे घेतलेले अर्ज संख्या- ३
शिल्लक एकूण अर्ज संख्या- ९
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.