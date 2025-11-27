पिंपरवाडीतील नाचणी काढणीची लगबग
लेण्याद्री, ता.२७ : पिंपरवाडी (ता. जुन्नर) परिसरातील नाचणीचे पीक सद्या कापणीयोग्य आणि मळणीसाठी तयार झाले आहे. त्यामुळे नाचणी काढणीची लगबग सुरू आहे. अत्यंत पौष्टिक असणाऱ्या नाचणीची खरीप हंगामात लागवड केली होती.
आरोग्याच्या दृष्टीने पूर्णान्न असलेल्या नाचणी पिकाकडे शेतकऱ्यांनी वळावे यासाठी पिंपरवाडी येथे नाचणीच्या १७ प्रकारच्या बियाणांची बँक साकारण्यासाठी यावर्षी येथील शेतकऱ्यांनी नाचणीची लागवड केली होती. दुर्गम पिंपरवाडीत प्रथमच महाराष्ट्र फाउंडेशन पंचम एकात्मिक ग्राम विकास प्रकल्पाचा हा प्रयोग राबविला गेला सुमारे चार एकर क्षेत्रात आठ शेतकऱ्यांनी नाचणीच्या विविध प्रजातीची लागवड केली होती, असे ग्रामसमन्वयक गणपत घोडे यांनी सांगितले.
जुन्नर तालुक्यात नाचणीचे सरासरी क्षेत्र १०९ हेक्टर इतके आहे. पिंपरवाडी येथील नाचणी बँकेमुळे भविष्यात तालुक्यातील नाचणीचे क्षेत्र वाढण्यास मदत होणार असल्याचे तालुका कृषी अधिकारी गणेश भोसले यांनी सांगितले.
लागवड करणारे शेतकरी कंसात नाचणी प्रकार : वसंत घोडे (दसर बेंद्री, पिवळ बेंद्री), गोविंद घोडे (टी१४), गोविंद ढेंगळे (शितोळी मुटकी), रामदास घोडे (शिनपडी गरवी), नवनाथ घोडे (टी १५), पांडुरंग घोडे (जबाड स्थानिक), सखाराम घोडे (ढवळ पेरी), तुकाराम घोडे (शित मुटकी, दापोली) याचबरोबर इतरही शेतकऱ्यांनी दरवर्षी प्रमाणे स्थानिक नाचणीची लागवड केली.
