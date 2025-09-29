जवळार्जुनचे माजी सरपंच कणसे यांना दिलासा
खळद, ता. ३० : जवळार्जुन (ता. पुरंदर) येथील सरपंचपद रद्द केलेले सोमनाथ दत्तात्रेय कणसे यांनी त्यांच्या सरपंच व सदस्यपद रद्दबाबत विभागीय आयुक्तांनी ३० ऑक्टोबर २०२४ रोजी दिलेल्या आदेशाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेनुसार मुंबई उच्च न्यायालयाने विभागीय आयुक्तांचा आदेश रद्द ठरविला. त्यामुळे त्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
कणसे यांचे पद रद्द झाल्यानंतर झालेल्या पुढील निवडणूक प्रक्रियेमध्ये माजी आमदार अशोक टेकवडे यांचे पुत्र अजिंक्य यांची सरपंचपदी निवड झाली. मात्र आता उच्च न्यायालयाच्या या निकालामुळे त्यांना सरपंच पदावरून पायउतार व्हावे लागणार का? व पुन्हा एकदा सरपंचपद कणसे यांच्याकडे येणार का? याबाबत लक्ष लागले आहे.
याबाबत सोमनाथ कणसे यांनी पत्रकार परिषद घेऊन सांगितले की, मुंबई उच्च न्यायालयाने आपल्याला दिलासा दिला, मात्र तरीही आता सरपंचपदी विराजमान होण्यासाठी आपणास मोठी कसरत करावी लागत आहे. निकाल आल्यानंतरही आपणास डावलत अजिंक्य टेकवडे यांच्या अध्यक्षतेखाली सभेचे नियोजन होत आहे. आपल्याला सरपंचपद बहाल करावे व न्यायालयाच्या निकालाचा मान राखावा. मात्र, वरिष्ठांचे मार्गदर्शन मागविण्यात आल्याचे ग्रामसेवकांनी सांगितल्याने आपल्याला गटविकास अधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हाधिकारी यांच्याकडे पत्रव्यवहार करीत उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार सरपंच व सदस्यपद मिळावे, अन्यथा कोर्टाचा अवमान याचिका दाखल करणार असे सांगत दाद मागावी लागली आहे.
तर आता जिल्हाधिकारी,मुख्य कार्यकारी अधिकारी,गट विकास अधिकारी यांचेकडून ग्रामसेवक यांच्याकडे न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करण्याचा आदेश आल्याने आपला सरपंच पदाचा मार्ग मोकळा झाल्याचे त्यांनी सांगितले व उच्च न्यायालयाचे त्यांनी आभार मानले.
माननीय उच्च न्यायालय व माननीय वरिष्ठ कार्यालयाने याबाबत जे आदेश दिले आहेत, त्यानुसार ग्रामपंचायत स्तरावरती योग्य ती कार्यवाही होईल.
- प्रणोती श्रीश्रीमाळ, गटविकास अधिकारी, पुरंदर
वरिष्ठ कार्यालयाचा ग्रामसेवकांकडे पत्रव्यवहार झाल्याने आता माझा सरपंचपदाचा मार्ग मोकळा झाला असून, मी सर्व अधिकार ताब्यात घेणार आहे.
सोमनाथ कणसे
माननीय उच्च न्यायालयाचा आदेश व वरिष्ठ कार्यालयातून आलेले पत्रव्यवहार यामध्ये कोठेही माझ्या सरपंचपदाबाबत स्पष्ट उल्लेख नाही. त्यामुळे सध्या मीच सरपंच असून, ग्रामपंचायतीचा कारभार योग्य पद्धतीने सुरू आहे.
- अजिंक्य टेकवडे
