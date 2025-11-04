बेलसर केंद्रातील सुविधेबाबत नागरिक समाधानी पण...
योगेश कामथे
खळद, ता.४ : बेलसर (ता. पुरंदर) येथे प्राथमिक आरोग्य केंद्रामध्ये नागरिकांना मिळणाऱ्या वैद्यकीय सेवेबाबत नागरिक समाधान व्यक्त करीत आहेत तर अपुऱ्या कर्मचाऱ्यांमुळे येथे हजर असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर कामाचा अधिकचा ताण येत असल्याचे उपस्थित कर्मचाऱ्यांनी सांगितले.
येथे सकाळी ९ ते १ व सायंकाळी ४ ते ६ या काळामध्ये ओपीडी सेवा दिली जात असून बेलसर व परिसरातील गावातील ५० ते ६० नागरिक दररोज या सेवेचा लाभ घेतात. येथील ओपीडी सेवेला भेट दिली असता येथे नागरिकांची तपासणी करणाऱ्या वैद्यकीय अधिकारीच तपासणी बरोबर रुग्णाची माहिती ऑनलाइन भरत असल्याचे पाहावयास मिळाले. यामुळे तपासणीस अधिकचा वेळ व वैद्यकीय अधिकाऱ्यांवर कामाचा ताण जाणवत होता. त्यामुळे ओपीडी मध्ये कुशल संगणक चालकाची कमतरता जाणवली. येथे प्रसूतिपूर्व व प्रसूती सेवा, नवजात अर्भक व नवजात शिशूंना दिल्या जाणाऱ्या आरोग्य सेवा, बाल्यावस्था व किशोरवयीन आरोग्य सेवा तसेच लसीकरण सेवा, कुटुंब नियोजन,गर्भनिरोधक व प्रजननासंबंधी इतर आरोग्य सेवा,सामान्य संसर्गजन्य रोग नियोजन व किरकोळ रोगांची बाह्य रुग्ण सेवा,संसर्गजन्य रोग नियोजन-राष्ट्रीय आरोग्य कार्यक्रम, असंसर्गजन्य रोग तपासणी, प्रतिबंध नियंत्रण व नियोजन, मानसिक आरोग्य तपासणी व नियोजन सेवा, नाक, कान, घसा व डोळे संबंधीच्या सामान्य आरोग्य सेवा, दंत व मुखरोग संबंधी आरोग्य सेवा, वाढत्या वयातील आजार व परिहारक उपचार, प्राथमिक उपचार व आपत्कालीन सेवा, योगा व आयुर्वेद उपचार पद्धती आदी सेवा दिल्या जात असल्याचे सांगितले.
येथे चांगल्या सुविधा आहेत. स्वच्छता पण चांगली असे त्यामुळे प्रकृती बिघडल्यास आम्ही सासवड, जेजुरीला न जाता येथेच येतो पण सरकारी दवाखाना म्हटल्यावर जर एक्स-रे,सोनोग्राफी सारख्या आणखी सुविधा उपलब्ध झाल्या तर बरं होईल.
- छाया गरुड, रुग्णाचे नातेवाईक.
